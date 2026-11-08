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Genç Ofis'te buluşan Beylikova öğrencileri sınav haftasında destek aldı

Beylikova'da 6. sınıf öğrencileri, İlçe Müftülüğü ve Genç Ofis iş birliğiyle Ulu Camii'de ders tekrarı, etkinlik ve ikramlarla sınava hazırlandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç Ofis'te buluşan Beylikova öğrencileri sınav haftasında destek aldı

programın içeriği:

Beylikova'da Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri sınav haftasında Ulu Camii'deki Genç Ofis'te ağırlandı. Etkinlikte öğrenciler, sınavlara yönelik yoğunlaşma ve tekrar imkanı buldu.

Program kapsamında katılımcılar ders tekrarı yaptı, küçük grup çalışmalarıyla eksik konular üzerinden gidildi ve öğrenme sürecini destekleyecek yöntemler uygulandı. Etkinliklere sosyal içerikli faaliyetler de eklendi ve öğrencilere morallerini yükseltmeye dönük çalışmalar sunuldu.

organizasyon ve sorumlular:

Etkinlik, Beylikova İlçe Müftülüğü tarafından düzenlendi ve Ulu Camii Genç Ofis mekanında gerçekleştirildi. Programın koordinasyonu İlçe Vaizi Ömer Baloğlu ve Manevi Danışman Muhammet Güngör tarafından yapıldı.

Çalışma sırasında öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygun bir ortam hazırlanarak sınav sürecine hazırlık desteklendi. Yerel yönetim ve dinamik yapıların iş birliğiyle yürütülen bu tür çalışmaların, öğrencilerin akademik motivasyonuna olumlu katkı sağlaması hedeflendi.

BEYLİKOVA İLÇESİNDE MÜBERRA MEHMET GÜLEÇ ORTAOKULU 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ, SINAV HAFTASINDA ULU...

BEYLİKOVA İLÇESİNDE MÜBERRA MEHMET GÜLEÇ ORTAOKULU 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ, SINAV HAFTASINDA ULU CAMİİ GENÇ OFİS’TE AĞIRLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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