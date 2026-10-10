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Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

Nazife Tunçel, Novi Sad'daki Petrovaradin Fortress Bike Fest HC'de Genç Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

yarışta elde edilen derece:

Milli bisikletçi Nazife Tunçel, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında Genç Kadınlar kategorisinde mücadele etti.

Tunçel finiş hattını ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı ve kürsüde yer aldı.

kulüp ve yerel tebrikler:

Karabulut Spor Kulübü sporcusunun başarısı kulüpte ve Manisa'da sevinçle karşılandı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, milli sporcuyu elde ettiği derece dolayısıyla tebrik etti.

Bu sonuç, Tunçel'in uluslararası yarışlardaki profilini güçlendirirken kulüpte ve kentte moral kaynağı oldu.

SIRBİSTAN’IN NOVİ SAD KENTİNDE DÜZENLENEN PETROVARADİN FORTRESS BİKE FEST HC YARIŞLARINDA MÜCADELE...

SIRBİSTAN’IN NOVİ SAD KENTİNDE DÜZENLENEN PETROVARADİN FORTRESS BİKE FEST HC YARIŞLARINDA MÜCADELE EDEN MİLLİ SPORCU NAZİFE TUNÇEL, GENÇ KADINLAR KATEGORİSİNDE İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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