Genç pivot Ahmet Kerim Andıç profesyonel oldu: Aliağa Petkimspor gelişime yatırım yapıyor

Aliağa Petkimspor genç pivotu profesyonelleştirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

kulübün açıklaması:

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2.17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

oyuncu profili ve beklentiler:

2008 doğumlu ve pivot pozisyonunda oynayan Andıç, kulübün altyapısından çıkan ve takip ettiği genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Açıklamada oyuncunun fiziksel özellikleri ve millî takım deneyiminin profesyonel ortamda daha da geliştirileceği vurgulandı.

Bu adım, Aliağa Petkimspor'un genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve kulübün teknik kadrosu, Andıç'ın gelişimini yakın takibe alacak.

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