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Genç raketler Sivas'ta madalya için ter döktü

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği'nde genç sporcular centilmence mücadele edip madalya için yarıştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç raketler Sivas'ta madalya için ter döktü

müsabakalar ve organizasyon:

Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği müsabakaları, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyon, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlendi ve genç sporcuların yoğun katılımıyla tamamlandı.

rekabet ve centilmenlik:

Genç sporcular, dereceye girebilmek için raketleriyle kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar sırasında hem teknik yetenek hem de centilmenlik ön plandaydı; müsabakalar izleyenlere çekişmeli anlar sundu.

ödüller ve kapanış:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Organizasyon, il bazında genç masa tenisçilerinin yarışma tecrübesi kazanması ve yeteneklerini sergilemesi açısından önem taşıdı.

SİVAS’TA DÜZENLENEN MASA TENİSİ GENÇLER FERDİ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA GENÇ SPORCULAR...

SİVAS’TA DÜZENLENEN MASA TENİSİ GENÇLER FERDİ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA GENÇ SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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