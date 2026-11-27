Elazığlı ressam adayı sergilediği eserle destek topladı

Elazığ'da yaşayan ressam adayı Sema Tekin, Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı'nda sergilediği tablosunu aynı gün içinde satarak elde ettiği geliri Gazze'ye bağışladı. Eser, fuarda ziyaretçilerin dikkatini çeken ve üzerine "Gazze'yi Unutmayalım" notu düşülen çalışmaydı.

eser ve çalışma süreci:

Tekin, çocukluğundan beri taşıdığı resim tutkusunu iki yıl önce başladığı karakalem eğitimleriyle geliştirdi. Sanatçı, eserini yaklaşık iki ay süren yoğun bir çalışmayla tamamladı. Tablosunda deniz, dolunay, beyaz bir at ve beyaz elbiseli bir kadın figürünü işleyen Tekin, çalışmasında özgürlük ve aydınlık vurgusu yapmayı amaçladığını belirtti.

Sema Tekin, yaptığı açıklamada çalışmasının niyetinin baştan beri bu olduğunu vurgulayıp, "Özgürlüğü çağrıştırmak istedim, kendinden emin, özgüvenli at ve kız. Dolunayı büyük kullanmamın sebebi ay ışığı ve aydınlığa vurgu yapmaktı" dedi ve eserin Gazze'ye yardım amaçlı satılması için fuarda sergilendiğini anlattı.

fuardaki destek ve satış:

Tekin'in eserinin fuarda yer alabilmesi için Elazığ Kent Konseyi'ne başvuruda bulunması üzerine başkan Nafiz Koca devreye girdi ve fuar alanında sanatçıya özel bir stant tahsis edildi. Kent Konseyi ile koordinasyon sayesinde eser, kitap fuarının yoğun ziyaretçi trafiğinde kısa sürede görünürlük kazandı.

Sergiye çıktığı ilk gün alıcı bulan çalışma, 30 bin lira bedelle satıldı ve satıştan elde edilen tüm gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere bağışlandı. Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan yapılan desteğin bu hızlı sonuca katkı sağladığını ifade etti.

Mehmet Karaaslan, fuar kapsamında hem kitap hem de sanat etkinliklerine yer verildiğini ve böylesi duyarlı projelerin toplumda karşılık bulduğunu belirtti. Tekin ise eserin alıcısının sanatsever bir kişi olduğunu ve satışın ardından büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Sanatçının niyeti, gelirin Gazze'ye ulaşmasıyla amacına ulaşmış oldu.

ELAZIĞ’DA YAŞAYAN, ELAZIĞ BELEDİYESİ KİTAP FUARI’NDA "GAZZE'Yİ UNUTMAYALIM" NOTUYLA SERGİLEDİĞİ TABLOSU AYNI GÜN 30 BİN LİRAYA ALICI BULAN SEMA TEKİN, ELDE ETTİĞİ GELİRİN TAMAMINI GAZZE’DEKİ MAZLUMLARA BAĞIŞLADI