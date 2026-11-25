Parlayan Yıldızlar sahnede:

İş Sanat’ın genç yetenekleri öne çıkaran Parlayan Yıldızlar konserleri, kış programı kapsamında dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Seri, genç solistlerin teknik ustalığını ve yorumculuklarını öne çıkarırken, klasik repertuvarın farklı dönemlerinden seçkiler sunmayı amaçlıyor.

Ateş Varol ve Hediye Yücel:

7 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak ikili; Ateş Varol (keman) programında César Franck ve Eugène Ysaÿe eserlerini seslendirecek. Piyanist Hediye Yücel ise konserinde Ahmed Adnan Saygun, Bach, Beethoven, Schumann ve Chopin’in yapıtlarından bir seçki sunmaya hazırlanıyor. Performanslar, genç sanatçıların bireysel yorumlarına ve eserlerin anlatısal yönlerine vurgu yapacak şekilde düzenlenmiş.

28 Aralık programı:

Parlayan Yıldızlar dizisi 28 Aralık Pazartesi akşamı yine 20.30’da devam edecek. Bu konserde Aras Sulanç (keman) ile Derin Çopur (piyano) sahne paylaşacak. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda lise eğitimlerine devam eden genç müzisyenlerden Sulanç; Paganini, Wieniawski ve Massenet eserlerini yorumlarken, Çopur programında Chopin ve Liszt yapıtlarına yer verecek.

Parlayan Yıldızlar projesinin perde arkasını ve geçmiş sezon performanslarını anlatan "Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar" belgeseli ile önceki konser kayıtları, İş Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor; bu sayede dinleyiciler serinin gelişimini ve genç sanatçıların yolculuğunu takip etme olanağı buluyor.

İŞ SANAT’IN PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ DEVAM EDİYOR. 7 ARALIK PAZARTESİ AKŞAMI 20.30’DA İŞ KULELERİ SALONU’NDA ATEŞ VAROL (KEMAN) VE HEDİYE YÜCEL (PİYANO) SAHNE ALACAK.