Genç stoper Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe'ye katıldı: rekabet ve sorumluluk üstlendi

Fenerbahçe'de imza töreni resmileşti

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile resmi imzayı attı. Transfer, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Organizasyona kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin de katıldı; Oppong törene katılarak sarı-lacivertli formayı giyme heyecanını paylaştı ve 21 numaralı formasını imzaladı.

çetin'in değerlendirmesi:

Oğuz Çetin törende sezon hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı ve bu amacı kulübün stratejisinin merkezine koyduklarını belirtti. Çetin, yapılan transferleri örnek göstererek takımın kısa vadeli baskıya cevap verebilecek karakterde oyuncularla güçlendirildiğini ifade etti. Sözlerinde Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'nun örnek isimler olduğunu; Brown ve Nene gibi oyuncuların yük dağılımına katkı sağladığını aktardı. Ayrıca 10+4 yabancı kuralı ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi noksanlığı gibi mevcut koşullar çerçevesinde kadro planlaması yaptıklarını anlattı. Çetin, Oppong'u 'kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanan' bir oyuncu olarak tanımladı ve aileye yeni bir futbolcu katıldığını söyledi.

oppong'un beklentileri ve rolü:

Oppong sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: 'Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum.' Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığını hatırlatan oyuncu, taraftarların tutkusunu bizzat deneyimlediğini ve bu bağın parçası olmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Teknik direktörle gerçekleştirdiği görüşme ve takım içinden Alex Djiku'den aldığı olumlu sözlerin transfer kararında etkili olduğunu vurguladı.

Oyuncu rekabet ortamına hevesli yaklaşıyor: 'Hayatımda meydan okumaları severim. Benim için anahtar şey sürekli daha iyi olmak.' Oppong, uzun top ve oyunu okuma konularında gelişmeye açık olduğunu; teknik heyetin vereceği görev neresi olursa olsun takıma yardım etmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca Skriniar ve Ake gibi tecrübeli stoperlerle forma rekabetine girmekten memnuniyet duyacağını ekledi.

Törenin sonunda Kojo Peprah Oppong resmi imzayı attı, 21 numaralı ve isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını objektiflere poz vererek tanıttı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, oyuncudan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Hayatında meydan okumaları sevdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu; Skriniar ve Ake ile forma rekabetine girmenin harika olacağını söyledi.