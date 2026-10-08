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Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

Eskişehir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A., amcası Muhammed A.'yı silahla vurdu; yaralanan amca hastanede hayatını kaybetti, şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

olayın detayları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. tarafından silahla vurulan amca Muhammed A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

gözaltı ve sevk işlemi:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ A.A., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK...

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ A.A., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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