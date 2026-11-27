Yaşar Üniversitesi'nde sürdürülebilir tasarım sergisi

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2025-2026 akademik yılına ait seçkin öğrenci projelerini bir araya getiren bir sergi düzenledi. Sergide, kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren, estetikle işlevselliği dengeleyen ve özellikle geri dönüşüm ile döngüsel tasarım yaklaşımlarını benimseyen çalışmalara dikkat çekildi. Ziyaretçiler projelerin hem pratik hem de çevresel fayda sunan yönlerinden etkilendi.

atık kumaştan modüler oyuncak: blox

Blox projesi, ID 3337 Tasarımda Sürdürülebilirlik dersi kapsamında geliştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ozan Avcı yürütücülüğünde Arpej Esensoy, Sıla Okan, Tuna Dinçer ve Sarp Ayranpınar tarafından tasarlanan çalışmada, atık kumaşlar değerlendirilerek 3-6 yaş arası çocuklara yönelik modüler oyuncak seti oluşturuldu. Tasarım, blokların ve cırt cırtlı yüzeylerin birbirinin yerine kullanılabilmesine olanak tanıyarak çocuklara kişiselleştirilebilir oyun deneyimi sunuyor. Proje, malzeme verimliliğini artırmayı ve atık akışını ürüne dönüştürmeyi hedefliyor.

yosun kirliliğine teknolojik yaklaşım: thalasso

Thalasso, sucul bitki kirliliğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan döngüsel bir sistem olarak öne çıktı. INDD 3302 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 4 dersi kapsamında Mehmet Ege Erbil, Tuana Nehir Baran, Yağmur Karaaslan ve Arda Başa tarafından geliştirilen proje; Doç. Dr. Selen Devrim Ülkebaş Tüzen, yarı zamanlı Öğr. Gör. Sabri Mert Arık, yarı zamanlı Öğr. Gör. Tufan Akbay, yarı zamanlı Öğr. Gör. Anıl Konuşkan ve Araş. Gör. Beyza Sunca tarafından yürütüldü. Sistem, triton pod balıkçı teknelerine monte edilebilen otonom bir hasat birimi olarak tasarlandı; amaç, yoğun alg kütlelerinin balık solungaçlarını tıkayarak ölümüne neden olmasını önlemek, ekipman kaybını azaltmak ve ekonomik değeri yüksek türlerin varlığını korumak şeklinde açıklandı.

seradan sofraya ve evde egzersiz: trıvox ve mov

Trıvox, seradan kafeteryaya uzanan bir akış sunuyor: öğrenciler tarafından hasat edilen ürünü aynı araçla tartan, kaydeden ve kampüste bisiklet ile dağıtıma sokan pratik bir çözüm olarak tasarlandı. Projeyi Beyza Nur Dovalıoğlu, Nazlıcan Ulukaya, Onur Sözen ve Umut Arslan hazırladı; yürütücülük ekibi Thalasso ile aynı isimlerden oluşuyor. Tasarım, gıda güvenliğini artırmayı ve yerel tüketim döngülerini desteklemeyi hedefliyor.

Mov ise diploma çalışması olarak Seçil Karaorman tarafından geliştirilen kişiselleştirilebilir bir akıllı egzersiz aleti. Dr. Öğr. Üyesi Sevi Merter, yarı zamanlı Öğr. Gör. Ece Sıdıka Güçer ve Araş. Gör. Atabey Güneç yürütücülüğündeki projede, kolay kurulum ve rehberli çalışma sunan bir tasarım hedeflendi; Mov, ev ortamına uygun mekânsal çözümlerle kullanıcıya optimal egzersiz sunuyor.

Sergi, öğrencilerin sürdürülebilirlik ilkelerini tasarım süreçlerine nasıl entegre ettiklerini gösterirken, malzeme seçimi, üretim döngüsü ve kullanıcı deneyimi açısından uygulanabilir çözümler sunduğuna dair güçlü bir örnek teşkil etti. Ziyaretçiler ve jüri tarafından beğeniyle karşılanan projeler, bölümün pratik ve çevre odaklı yaklaşımını yansıttı.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER ÜRETEN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ PROJELERİNİ SERGİLEDİ.