Genç yaşamını yitirdi: Yalıhüyük'te kamyonla otomobil çarpıştı

kazanın meydana gelişi:

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Seydişehir-Bozkır yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu kaza gerçekleşti.

araçlar ve yaralananlar:

Çarpışma sonucunda 34 FBK 136 plakalı otomobilde bulunan 16 yaşındaki Yusuf Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Enes Ç. (30) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun plakası 70 ABM 337 olarak bildirildi; kamyon şoförü S.E. (28) olayın ardından gözaltına alındı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kaza yerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. İlk bilgilere göre hatalı sollamanın kazanın temel nedeni olduğuna dair tespitler bulunuyor; yetkililer soruşturmanın ayrıntılarını açıklayacak. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme ve görgü tanığı ifadeleri değerlendirilecek.

KONYA'NIN YALIHÜYÜK İLÇESİNDE, MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBEDERKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.