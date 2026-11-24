Genç Yeşilay Kars şubesi hemşirelerle bir araya geldi

Yeşilay Kars Şubesi Genç Yeşilay kulübü üyeleri, Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı. Gerçekleştirilen görüşmelerde amaç, toplumda farkındalık yaratmak ve Yeşilay’ın çalışmalarını sağlık çalışanları aracılığıyla daha geniş kitlelere taşımaktı.

Ziyarette Genç Yeşilay üyeleri, kurumun yürüttüğü projeler, gönüllülük esasları ve iletişim kanalları hakkında bilgi paylaştı. Sağlık ekibiyle yapılan sohbetlerde özellikle bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışanlarının erken tanı, yönlendirme ve destek sürecindeki rolü üzerinde duruldu.

Yeşilay çalışmalarının kapsamı:

Katılımcılara Yeşilay tarafından tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı alanlarda yürütülen faaliyetler aktarıldı. Ayrıca bağımlılık sorunu yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunan YEDAM tanıtıldı; merkezin hizmetleri ve başvuru süreçleri hakkında hemşirelere ayrıntılı bilgi verildi.

Sağlık çalışanlarının önemi:

Ziyarette bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir çaba olmadığı, toplum sağlığını koruma adına ortak sorumluluk gerektirdiği vurgulandı. Hemşirelerin hasta ve ailelerle doğrudan temasları nedeniyle erken müdahale ve doğru yönlendirme konularında kritik bir görev üstlendiği belirtildi.

Genç Yeşilay üyeleri, bu tür ziyaretlerin hem farkındalığı artırdığını hem de sağlık sistemindeki iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti. Etkinliğin sonunda katılımcılar, toplum sağlığını korumaya yönelik iş birliklerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

GENÇ YEŞİLAY KARS’TA HEMŞİRELERE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ ANLATTI(KARS-İHA)