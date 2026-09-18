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Gencin bağışı iki kişiye böbrek nakliyle yeni yaşam sundu

Çanakkale'de trafik kazasında ölen 20 yaşındaki gencin bağışladığı iki böbrek, diyalizdeki Osman Çalışkan ve Meryem Avcı'ya nakledildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gencin bağışı iki kişiye böbrek nakliyle yeni yaşam sundu

Çanakkale'de organ bağışı iki hastaya umut oldu

Çanakkale'de trafik kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki bir gencin ailesinin verdiği bağış, uzun süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele eden iki hastaya hayat verdi. Bağışlanan iki böbrek, uygunluk sağlandıktan sonra eş zamanlı olarak nakledildi ve her iki hasta da tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

nakil süreci ve operasyonlar:

Organların uygunluğu tespit edildikten sonra operasyonlar ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinde gerçekleştirildi. Nakillerde görev alan Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt eş zamanlı böbrek nakli uyguladı. Alınan böbrekler, 12 yıldır diyaliz gören 46 yaşındaki Osman Çalışkan ile 5 yıldır diyaliz gören 68 yaşındaki Meryem Avcı'ya aktarıldı; her iki hasta da ameliyatları takiben izlenip tedavi edilerek taburcu oldu.

Nakil sonrası konuşan hastalar, bağışta bulunan ailenin kararına şükranlarını ileterek, donöre ve aileye başsağlığı dilediler. Sağlık ekipleri, hastaların ameliyat sonrası seyrinin iyi olduğunu ve iyileşme dönemlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

kadavra bağışının önemi ve Türkiye'deki tablo:

Operasyonları gerçekleştiren Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, kadavradan organ nakli oranlarının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Alan, diyalizin yaşamı uzatan fakat uzun vadede komplikasyonlara yol açan bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "diyalize gelen 100 hastanın yarısı 5 yıl içinde yaşamını kaybediyor" gibi çarpıcı rakamlar paylaştı.

Doç. Dr. Kurt ise Türkiye'de canlı vericiden vericiye böbrek naklinde güçlü olunmasına rağmen kadavra kaynaklı nakillerde yeterli sayıya ulaşılamadığını belirtti. Kurt, "milyon nüfusa düşen kadavra kaynaklı böbrek nakli ülkemizde 5 iken, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 50 civarında; bu neredeyse 10 katlık bir fark" ifadelerini kullandı. Ayrıca aktarılan verilere göre yaklaşık 33 bin hasta doku ve organ nakli beklerken, bunun 25 bine yakını böbrek bekliyor. Geçen yıl ise bildirilen rakamlarda canlı vericili böbrek nakillerinin binlerce seviyesinde olduğu, kadavra kaynaklı bağışın ise çok daha düşük kaldığı vurgulandı.

Uzmanlar, bu tablo karşısında kamuoyu bilincinin artırılması, ailelerin organ bağışı konusunda desteklenmesi ve hastaların bekleme sürelerinin kısaltılması gerektiğini belirtti. Bu vakada olduğu gibi kadavra bağışları, bekleyen hastalar için hemen hayat kurtarıcı olabiliyor.

Son olarak, nakli yapılan Meryem Avcı ve Osman Çalışkan bağış yapan ailenin acısına saygı göstererek onlar için dua ettiklerini ve bağış nedeniyle minnettar olduklarını dile getirdi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç böbrekleriyle 2 kişiye hayat verdi

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç böbrekleriyle 2 kişiye hayat verdi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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