Genç'in enstitü ziyareti: Trabzon'un su ürünleri çalışmalarına bilimsel destek

Genç'ten enstitü ziyareti ve değerlendirme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu'ndan yürütülen projeler ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

bilimsel çalışmaların odağı:

Genç, merkezin deniz canlılarının korunması, ekosistemin sürdürülebilirliği ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına dikkat çekti. Söz konusu süreçte kalkan yetiştiriciliği ile başlayan çalışma hattının Karadeniz somonu ve diğer türlerle birlikte kurumsal bir disiplin içinde ilerlediğini belirtti.

Başkanın değerlendirmesinde merkezin bölge için bir bilgi üretim merkezi işlevi gördüğü ve sektörün bilimsel altyapı ile desteklenmesinin üretimin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağladığı vurgulandı. Genç, “Böyle önemli bir merkezin şehrimizde olmasını çok kıymetli buluyoruz” dedi.

ihracat ve bölge ekonomisine etkisi:

Genç, Trabzon'un su ürünleri ihracatında kaydettiği ilerlemeyi de gündeme taşıdı. Karadeniz'de yetiştirilen somonun yaklaşık 180 milyon dolar değerindeki kısmının yalnızca Trabzon'dan ihraç edildiği dikkate alındığında, enstitünün sağladığı bilimsel desteğin öneminin arttığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Genç, çalışmalara katkı veren kurum ve kişilere teşekkür ederek, “Başta Tarım ve Orman Bakanımıza, bütün kurumlarımıza, müdürümüze ve bu çalışmalara emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, BERABERİNDEKİLER İLE SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ.