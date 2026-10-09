Dolar 49,3362 +0,11%
Euro 55,2227 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.687,87 +1,43%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,39 +0,11%
--°

Gençler Akçakoca'da spor ve atölye şenliğinde buluştu

Akçakoca'da düzenlenen spor oyunları şenliğinde gençler voleybol, badminton, masa tenisi ve atölyelerle bir araya gelerek etkinlikleri deneyimledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Akçakoca'da spor ve atölye şenliğinde buluştu

Akçakoca'da gençlerin buluşması: spor, eğlence ve üretim

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Oyunları Şenliği, ilçedeki gençleri bir araya getirdi. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcılara spor deneyimi sunmanın yanı sıra sosyal ve yaratıcı atölyelerle de zenginleşti.

çeşitli spor branşları:

Şenlik kapsamında voleybol, badminton, masa tenisi, dart, mas güreşi, zeka oyunları ve satranç etkinlikleri gerçekleştirildi. Gençler, hem rekabetçi hem de eğitici nitelikteki bu etkinliklerde farklı spor dallarını deneme fırsatı buldu ve takım çalışması ile strateji geliştirme imkanına erişti.

atölyeler ve stantlar:

Spor alanlarının dışında ip bileklik ve anahtarlık atölyeleri düzenlenerek gençlerin kendi ürünlerini hazırlaması sağlandı. Etkinlikte ayrıca Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile üniversite öğrenci topluluklarının açtığı stantlar gençlerle buluştu; Kızılay Düzce ise katılımcılara ikramlarda bulundu. Bu düzen, spor, sosyal etkinlik ve üretimi bir arada sunarak gençlerin hem birlikte vakit geçirmesine hem de yeni beceriler edinmesine katkı sağladı.

Şenlik, yerel kurumların iş birliğiyle gençlere açık ve erişilebilir bir etkinlik alanı sunarken, katılımcılarda spor bilinci ve topluluk bağlılığı geliştirmeyi hedefledi.

AKÇAKOCA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA YERLEŞKESİ’NDE...

AKÇAKOCA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA YERLEŞKESİ’NDE DÜZENLENEN SPOR OYUNLARI ŞENLİĞİ, GENÇLERİ SPOR, EĞLENCE VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE ETKİNLİKLERİNDE BİR ARAYA GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeraltı çarşısı dönüşüyor: meydan ve sosyal yaşam yeniden tasarlanıyor
images

Koridorda oyununu kesen çocuk Türk bayrağını öpüp alnına koydu
images

Ekimde Sinop'ta sahiller yazı andırdı: Güllüsu'da deniz keyfi
images

Camide hayatın vurgulandığı Havza programında birlik mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yedi saat durdu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da