Gençler Akçakoca'da spor ve atölye şenliğinde buluştu

Akçakoca'da gençlerin buluşması: spor, eğlence ve üretim

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Oyunları Şenliği, ilçedeki gençleri bir araya getirdi. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcılara spor deneyimi sunmanın yanı sıra sosyal ve yaratıcı atölyelerle de zenginleşti.

çeşitli spor branşları:

Şenlik kapsamında voleybol, badminton, masa tenisi, dart, mas güreşi, zeka oyunları ve satranç etkinlikleri gerçekleştirildi. Gençler, hem rekabetçi hem de eğitici nitelikteki bu etkinliklerde farklı spor dallarını deneme fırsatı buldu ve takım çalışması ile strateji geliştirme imkanına erişti.

atölyeler ve stantlar:

Spor alanlarının dışında ip bileklik ve anahtarlık atölyeleri düzenlenerek gençlerin kendi ürünlerini hazırlaması sağlandı. Etkinlikte ayrıca Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile üniversite öğrenci topluluklarının açtığı stantlar gençlerle buluştu; Kızılay Düzce ise katılımcılara ikramlarda bulundu. Bu düzen, spor, sosyal etkinlik ve üretimi bir arada sunarak gençlerin hem birlikte vakit geçirmesine hem de yeni beceriler edinmesine katkı sağladı.

Şenlik, yerel kurumların iş birliğiyle gençlere açık ve erişilebilir bir etkinlik alanı sunarken, katılımcılarda spor bilinci ve topluluk bağlılığı geliştirmeyi hedefledi.

AKÇAKOCA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA YERLEŞKESİ’NDE DÜZENLENEN SPOR OYUNLARI ŞENLİĞİ, GENÇLERİ SPOR, EĞLENCE VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE ETKİNLİKLERİNDE BİR ARAYA GETİRDİ.