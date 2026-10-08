Gençler çeltik tarlasına inerek hasadı yerinde öğrendi

Keşan'da çeltik tarlasına saha ziyareti:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri bölgedeki devam eden çeltik hasadına katıldı. Etkinlik kapsamında gençler, Keşan'daki bir çeltik üreticisinin tarlasına giderek hasat sürecini yerinde izleme ve uygulama fırsatı buldu.

Hasat sürecinde uygulama:

Gençler, alanda yürütülen çalışmaları takip ederken üreticiden doğrudan bilgi aldı. Uygulamalı gözlemler sırasında katılımcılara, çeltiğin tarladan sofraya uzanan üretim süreci hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı ve öğrenciler üretimin farklı aşamalarına dahil edildi. Bu sayede teorik bilginin saha deneyimiyle pekiştirilmesi hedeflendi.

Gençlik ve tarım ilişkisi:

Etkinliğin amacı, gençlerin tarıma yönelik ilgisini artırmak ve üretim süreçlerini yakından tanımalarını sağlamaktı. Katılımcılar, aynı zamanda çiftçilerin emeğine tanıklık ederek tarımsal üretimin zorluklarını ve önemini yerinde gördü. Mesleki eğitimle sahayı buluşturan bu tür uygulamalar gençlerin mesleki tercihlerini ve bilinçlenmesini destekliyor.

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ŞEHİT ERDOĞAN MEYVA GENÇLİK MERKEZİ İLE KEŞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, BÖLGEDE DEVAM EDEN ÇELTİK HASADINA KATILDI.