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Gençler doğallığı arıyor: yapay zekâdan uzaklaşan kompakt fotoğraf trendi

Eskişehir'de 25 yıldır esnaflık yapan Osman Kozan, gençlerin yapay zekâ etkisinden kaçıp CCD sensörlü eski kompakt fotoğraf makinelerine yöneldiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Gençler doğallığı arıyor: yapay zekâdan uzaklaşan kompakt fotoğraf trendi

Yeni bir eğilim: telefon yerine eski kompakt makineler

Eskişehir'de 25 yıldır esnaflık yapan Osman Kozan, son yıllarda gençlerin akıllı telefon kameralarının sunduğu yapay görüntülerden kaçıp ikinci el kompakt fotoğraf makinelerine yöneldiğini belirtiyor. Kozan, özellikle lensi değiştirilemeyen ve kullanım kolaylığıyla bilinen kompakt cihazlara ilginin arttığını söylüyor.

neden kompaktlar tercih ediliyor:

Kozan, bu yönelimin temelinde akıllı telefonların yapay zekâ destekli işleme süreçlerinin bulunduğunu vurguluyor. Konuşmasında, "Siz doğal renkleri veya doğal ortamları çekeceğim derken, aslında yapay zekânın size sunduklarını görüyorsunuz. Ancak bir fotoğraf makinesiyle çekim yaptığınızda, cihaz gözünüzün gördüğünü direkt hafıza kartına yansıtır." ifadelerini kullandı. Kozan, cep telefonu görüntülerinin beğeni toplasa da gençler için bunun "gerçek fotoğraf" hissini vermediğini söylüyor.

sensörler ve estetik: ccd vs cmos

Kozan, cep telefonlarındaki yüksek donanımlı tümleyici metal-oksit yarı iletken (CMOS) sensörlerin göze hitap eden sonuçlar ürettiğini ancak doğallığı azalttığını belirtiyor. Ona göre, eski dönem makinelerde bulunan CCD sensör teknolojisi retro tonlarla günümüzün canlı renklerini harmanlayarak farklı bir estetik sunuyor: "Fotoğraf makineleri CCD sensör teknolojisiyle donatılmıştır. Dolayısıyla eskinin retro renkleri ile günümüzün canlı renklerini çok iyi harmanlayarak ortaya iyi bir fotoğraf çıkarır."

İkinci el fotoğraf makinesi piyasasının son 4 yılda büyük bir ivme kazandığını aktaran Kozan, bu ilginin özellikle doğallık arayan genç kullanıcıların tercihleriyle paralel olduğunu ifade etti. Sonuç olarak, teknoloji ilerlese de gençler arasında "gözle görüleni" doğrudan yakalayabilen kompakt makinelerin popülaritesi artıyor.

FOTOĞRAF MAKİNESİ VE İKİNCİ EL SATIŞI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN OSMAN KOZAN, SON YILLARDA...

FOTOĞRAF MAKİNESİ VE İKİNCİ EL SATIŞI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN OSMAN KOZAN, SON YILLARDA GENÇLERİN AKILLI TELEFON KAMERALARININ YAPAYLIĞINDAN KAÇARAK ESKİ KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNELERİNE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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