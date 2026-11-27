Eskişehir'de Yeşilay Yaşam Merkezi tanıtıldı

Eskişehir'de düzenlenen Yeşilay Yaşam Merkezi tanıtım lansmanına, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel katıldı.

merkezin hedefleri ve sunacağı hizmetler:

Programda bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmaların önemi, gençlere yönelik sosyal alanların oluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin gerekliliği vurgulandı. Lansmanda konuşan protokol üyeleri, kurulacak merkezle gençlerin sağlıklı sosyalleşme ve gelişim imkânlarına kavuşacağını belirtti.

Doç. Dr. Mehmet Dinç merkezin yapısına ilişkin şu detayları paylaştı: merkezde gençlerin sağlıklı ortamda bir araya gelebileceği kafe alanı, sağlıklı yaşam eğitimleri, spor kulübü faaliyetleri ve beceri geliştirme atölyelerinin yer alacağı; psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının psikososyal destek sağlayacağı ve ihtiyaç duyanların Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM)'a yönlendirileceği aktarıldı.

kurum iş birliği, beklentiler ve vurgulanan sorumluluklar:

Vali Erdinç Yılmaz bağımlılıkla mücadelenin ertelenemeyecek bir mesele olduğunu belirterek, "Biz bu mücadeleyi kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz. Kaybedersek devlet, millet ve ülke olarak kaybederiz." sözleriyle ortak sorumluluğu vurguladı. Yılmaz, düzenli toplantılarla kurum faaliyetlerinin takip edildiğini ve Eskişehir'in bu alanda örnek bir şehir olacağına inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Ayşen Gürcan spor, sanat ve el becerileriyle uğraşan gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kaldığını belirterek merkezin atölyeler aracılığıyla gençlerin yeteneklerini ortaya koymasına imkan sağlayacağını söyledi. Gürcan, merkez ve gerektiğinde yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'te takipçisi olunacağını kaydetti. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise koruyucu hizmetlere yapılan her yatırımın geri döneceğini ifade ederek birlik ve beraberlikle Eskişehir için örnek bir model oluşturulacağına inandığını belirtti.

Tanıtım lansmanı, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE YEŞİLAY YAŞAM MERKEZİ TANITIM LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.