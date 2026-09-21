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gençler ideathon ile beyaz eşyaya sürdürülebilir çözümler tasarlayacak

BSH Türkiye'nin Geleceği Kodlayanlar programı Ideathon'la 40 lise öğrencisini sürdürülebilir beyaz eşya çözümleri geliştirmeye davet ediyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

gençler ideathon ile beyaz eşyaya sürdürülebilir çözümler tasarlayacak

Program ve Ideathon hakkında

BSH Türkiye, teknoloji okuryazarlığını artırma ve gençlere gelecek becerilerini kazandırma hedefiyle Kodluyoruz Derneği iş birliğinde yürüttüğü Geleceği Kodlayanlar programına yeni bir etkinlik ekledi. Düzenlenen Ideathon, ülke genelinden seçilecek gençleri beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler üretmeye teşvik ediyor.

Katılım ve başvuru süreci:

Ideathon için başvurular 4 Ekime kadar devam edecek. Başvuru sonrasında tüm katılımcılar, Ideathon öncesi düzenlenecek çevrim içi Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik etkinliğine davet edilecek; bu etkinlik 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Programa örgün eğitimdeki lise öğrencileri bireysel ya da grup olarak başvurabilecek; ekipler üç veya dört kişilik olacak. Bireysel başvuran öğrenciler program sürecinde gruplandırılacak. Program kapsamında en fazla 40 öğrenci ve 12 grup kabul edilecek.

Değerlendirme ölçütleri ve öncelikler:

Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin Geleceği Kodlayanlar programına önceki katılımları ve ekip çalışmasına yatkınlıkları dikkate alınacak. Programa kabul için adayların düzenlenen Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik atölyesine katılması ve değerlendirme formunu tamamlaması gerekiyor. Kontenjan sınırlı olduğundan Geleceği Kodlayanlar atölye katılımcısı öğrenciler önceliklendirilecek.

Eğitim, atölye ve ödüller:

Ideathon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada katılımcılar; Problem Tanıma ve Çözüm Haritalandırma, Sunum Teknikleri, İleri Prompt Teknikleri ve Takım Çalışması gibi atölyelere katılacak. Ardından ekipler mentörlerin desteğiyle fikir geliştirme oturumlarına geçerek beyaz eşya yaşam döngüsündeki üretim, kullanım, bakım, onarım ve geri dönüşüm alanlarına odaklanan çözüm önerileri üzerinde çalışacak.

İkinci aşamada ekipler projelerini jüriye sunacak; eğitim, atölye ve mentörlük oturumlarıyla geliştirdikleri projeler final sunumuna hazırlanacak. Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen projeler, BSH markalarına ait küçük ev aletleri ile ödüllendirilecek. Katılımcılar için bu süreç hem proje geliştirme hem de sunum ve uygulamaya dönüştürme deneyimi sağlayarak gençlerin teknoloji okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik algısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BSH TÜRKİYE&#039;NİN, TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KODLUYORUZ DERNEĞİ İLE BİRLİKTE...

BSH TÜRKİYE'NİN, TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KODLUYORUZ DERNEĞİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ GELECEĞİ KODLAYANLAR (MAKERS OF TOMORROW) PROGRAMI, YARINI ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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