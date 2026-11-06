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Gençler Karaaslanlar köyünde gönüllü lahana hasadında buluştu

Karaaslanlar köyünde gerçekleştirilen gönüllü lahana hasadında gençler, üreticilerle birlikte tarlada çalışarak tarımsal üretime destek ve dayanışma sağladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Karaaslanlar köyünde gönüllü lahana hasadında buluştu

Gençler karaaslanlar köyünde gönüllü hasatta bir araya geldi:

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen gönüllü lahana hasadı etkinliğinde gençler ile üreticiler tarlada buluştu. Etkinlik, tarımsal üretime destek sağlamayı ve gençlere hasat sürecini tanıtmayı amaçladı.

Etkinliği düzenleyen kurumlar:

Organizasyon, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik ilçeye bağlı Karaaslanlar köyünde düzenlendi ve yerel üreticilerin davetiyle hayata geçirildi.

Katılımcılar ve etkinlik süreci:

Gönüllü gençler, üreticilerle birlikte lahanaları toplayarak hem emeğe katkı sundu hem de hasat yöntemlerini yakından gözlemleme olanağı buldu. Katılımcılar etkinlik boyunca dayanışma ve gönüllülük deneyimi yaşadı.

Etkinliğe katılanlar arasında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Eskipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ile Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan vardı.

Gönüllü lahana hasadı, yerel üreticilere doğrudan destek sağlar nitelikte gerçekleşti ve etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sonlandırıldı.

KARABÜK&#039;ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN GÖNÜLLÜ LAHANA HASADI ETKİNLİĞİNDE GENÇLER, ÜRETİCİLERLE...

KARABÜK'ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN GÖNÜLLÜ LAHANA HASADI ETKİNLİĞİNDE GENÇLER, ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE TARLADA HASAT YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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