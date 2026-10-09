Gençler Mardin'de iklim fikirleri yarışında buluştu

COP31 Gençlik İdeathonu Mardin etabında tamamlandı

Mardin'de bir otelde düzenlenen COP31 Gençlik İklim İdeathonu programında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNICEF iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın Mardin etabında yaklaşık 25 ilden katılım sağlandı. Etkinliğe, 6'sı lise ve 80'i üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 86 öğrenci katıldı ve öğrenciler 18 takım halinde projelerini sundu.

etkinliğin odakları ve katılımcı yapısı:

Yarışma, gençlerin iklim okuryazarlığı, sıfır atık uygulamaları ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda fikir ve proje geliştirmesini amaçladı. Programa katılanlar arasında il yöneticileri, eğitimciler ve sivil toplum paydaşları da yer aldı. Dereceye giren takımlar, Antalya'da yapılacak COP31 Uluslararası Hackathon aşamasına katılma hakkı elde edecek.

valilik ve belediyenin yerel uygulamaları:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, konuşmasında ülkenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki vizyonu doğrultusunda sorumlulukların arttığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde bir küresel harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çekti. Akkoyun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eylem planlarının yerelde yol gösterici olduğunu belirtti.

Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen çalışmaları anlattı. Buna göre, Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentsel ısı adası etkisinin araştırılmasına yönelik bir model geliştiriliyor; proje kapsamında Artuklu ilçe merkezinde üç ayrı istasyon kuruldu.

Akkoyun, ayrıca 225 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldığını, Mardin Entegre Katı Atık Yönetim Planı ile atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve bertaraf süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını aktardı. Zeytinli Köyü'nün Sıfır Atık Köyü olarak belirlendiğini, burada kaynağında ayrıştırma ve geri kazanım uygulamaları yapıldığını söyledi.

Belediyenin yürüttüğü faaliyetler arasında 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen sergi ve vatandaşlarla buluşturulan 6 bin sıfır atık temalı kitap ve materyalin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca 26-27 Mart 2026 tarihlerinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki okul yöneticilerine yönelik sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimleri verildiği ifade edildi.

Altyapı yatırımlarına dair bilgilerde, Mazıdağı, Ömerli ve Dargeçit aktarma istasyonlarının faaliyete geçirilmesiyle il genelinde vahşi depolamanın sona erdirildiği, Zeytinli Düzenli Depolama Tesisinde yaklaşık 720 ton atığın bertarafa yönlendirildiği ve atıklardan enerji elde edilmesine yönelik süreçlerin yürütüldüğü kaydedildi. Tıbbi atık tesisinde ise aylık yaklaşık 60 ton tıbbi atığın mevzuata uygun bertaraf edildiği bildirildi.

strateji, iş birlikleri ve gençlerin rolü:

Vali Akkoyun ayrıca 11 Haziran 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mardin Çalıştayı'nı anımsatarak, Mardin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlandığını ve bunun kent için bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise gençlerin sıfır atıktan yeşil dönüşüme, sürdürülebilir spordan iklim okuryazarlığına kadar birçok alanda fikir üreteceğini belirtti. Birlik, üç gün sürecek ideathon boyunca kurulan ekiplerin ve geliştirilen projelerin salon sınırlarını aşacağını, dereceye giren takımların Antalya'daki COP31 Uluslararası Hackathon sürecinde ülkenin gençlik ve iklim vizyonuna katkı sunacağına inandığını söyledi.

Etkinlik, gençlerin yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmesi ve hazırlanan stratejik planlarla sahada uygulamaya dönük adımların eş zamanlı ilerlemesi açısından önemli bir platform niteliği taşıdı.

BİR OTELDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) İŞ BİRLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEKİ 7 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 GENÇLİK İKLİM İDEATHONU KAPSAMINDA YAKLAŞIK 25 İLDEN 6'SI LİSE, 80'İ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 86 ÖĞRENCİ 18 TAKIM HALİNDE YARIŞTI.