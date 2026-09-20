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Gençler projeleriyle parladı: Deneyap uygulama sınavı Aydın’da sona erdi

Aydın'da tamamlanan Deneyap uygulama sınavında ortaokul ve lise adayları robotik, yapay zeka ve tasarım alanlarında projelerini sundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Taylan Polat

Gençler projeleriyle parladı: Deneyap uygulama sınavı Aydın’da sona erdi

Deneyap eğitimlerine kabul için uygulama sınavı tamamlandı

Aydın'da düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı başarıyla sona erdi. Sınav, gençlerin teknolojiye yönelik becerilerini pratiğe dökerek ortaya koymalarını sağladı. Geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında seçilen adaylar atölyelerde eğitim almaya hak kazanacak.

Atölyelerde sunulan eğitim alanları:

Deneyap atölyelerinde öğrencilere; tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım, enerji teknolojileri ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 11 farklı alanda uygulamalı eğitim imkanı veriliyor. Aydın uygulama sınavında adaylar bu disiplinlere uygun projelerle değerlendirmeye alındı.

Sınav süreci ve tercih edilen adaylar:

Öğrenci seçme süreci e-sınav ve çevrimiçi eğitim aşamalarının ardından uygulama sınavı ile tamamlanıyor. Uygulama sınavında başarılı olan öğrenciler, Deneyap atölyelerinde yürütülen kapsamlı eğitim programına katılma hakkı kazanıyor; bu süreçte proje üretme ve takım çalışması ön plana çıkıyor.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı tamamlandı. Ortaokul ve lise kategorilerinde gençlerimiz, üreticiliklerini ve teknoloji alanındaki yeteneklerini birbirinden başarılı projelerle ortaya koydu. Tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

AYDIN’DA GENÇLERİN TEKNOLOJİ ALANINDAKİ YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN DENEYAP TEKNOLOJİ...

AYDIN’DA GENÇLERİN TEKNOLOJİ ALANINDAKİ YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN UYGULAMA SINAVI TAMAMLANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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