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Gençler sahasında fark attı: Kayserispor U15, Mersin Terspor'u 6-1 yendi

Kayserispor, U15 Gelişim Ligi 15. Grup'ta Kayserispor Tesisleri'nde Mersin Terspor'u 6-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Süleyman Kılıç çift gol attı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 05:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençler sahasında fark attı: Kayserispor U15, Mersin Terspor'u 6-1 yendi

Maç özeti:

U15 Gelişim Ligi 15. Grup ikinci haftasında Kayserispor, Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Mersin Terspor'u 6-1 mağlup ederek bu sezonun ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın hakemleri Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse ve Nazım Çağatay Arslan olarak kaydedildi.

Kayserispor maçın başından itibaren kontrolü elinde tuttu. 26. dakikada Süleyman Kılıç ile öne geçen ev sahibi, 40. dakikada Gürkan As ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda 56. dakikada tekrar sahneye çıkan Süleyman Kılıç skoru 3-0'a taşıdı. Mücadele 66. ve 70. dakikalarda Kerem Özkan'ın golleriyle 5-0'a geldi. Mersin Terspor, 73. dakikada Çınar Direk ile cevap verirken, son sözü 80. dakikada oyuna sonradan giren Muhammed Aslan söyleyerek maçı 6-1 ile noktalamış oldu.

Kadrolar ve goller:

Stadyum: Kayserispor Tesisleri

Kayserispor U15: Hamdi Büyükkeklik, Emir Gök, Yusuf Aras Ceyhan, Adem Emir Keleş, Necati Yılmaz, Eymen Avcı, Gürkan As, (Murat Şahiner dk.46), Şeref Can Güney, (Mehmet Uras Öztürk dk.52), Göktuğ Arık, (Kerem Özkan dk.52), Turan Odacı, (Mert Güneş dk.46), Süleyman Kılıç, (Muhammed Aslan dk.56)

Mersin Terspor U15: Metin Kuzey Kartal, (Emir dk.41), Mert Barlas, Mustafa Mert Atmaca, (Mustafa Arda Gök dk.41), (Kaan Emir Çınar Direk, Ömer Sarıoğlu, Emir Yıldızoğlu, (Mustafa Kaya dk.78), Emir Efe Bozdoğan, (Emirhan Karabacak dk.78), Samet Poyraz Duman, (Ömer Selim Özgüç dk.52), Berat Baran Avcı, (Muhammed Demir dk.78), Can Müştak, Ali Rıza Ünal

Goller: Süleyman Kılıç (dk.26, dk.56), Gürkan As (dk.40), Kerem Özkan (dk.66, dk.70), Muhammed Aslan (dk.80) — Kayserispor; Çınar Direk (dk.73) — Mersin Terspor.

Kayserispor'un gençleri, hücum hattında etkili bir performans sergileyerek özellikle kanatlardan ve son vuruşlardaki etkinlikle farkı açtı. Bu sonuç, takımın sezonun ilerleyen dönemleri için moral ve puan havuzuna katkı sağlayacak ilk adımı olarak öne çıkıyor.

U15 GELİŞİM LİGİ 15. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 2. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA...

U15 GELİŞİM LİGİ 15. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 2. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA MERSİN TERSPOR’U 6-1 MAĞLUP ETTİ VE BU SEZON İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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