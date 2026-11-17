Projenin rotası ve kapsamı:

Yıldırım Belediyesi bünyesinde Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Adım Adım Kadim Yıldırım' projesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasını gençlerle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikler Zeyniler Camii ve Haziresi ile başlayıp, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Âşık Yunus Türbesi ve Yeşil Cami ve Türbesi güzergâhları üzerinden devam ediyor. Program, son olarak Yıldırım Camii, Türbesi ve Külliyesi ile sona eriyor.

Güzergâh üzerindeki ziyaretlerde öğrenciler rehberler eşliğinde; yapıların mimarî özellikleri, tarihî bağlamı ve ilçenin manevi birikimi hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. Her durak, Yıldırım’ın farklı bir döneme ve kültürel katmana açılan pencere olarak kurgulanıyor.

Gençlerle sahada buluşma ve hedefler:

Projeyle amaçlanan öncelikli hedef, gençlerde tarih bilincini güçlendirmek ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak. Etkinlikler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenecek şekilde planlanmış olup, katılımcı gençlerin ilçedeki mirasa sahip çıkmalarını destekleyecek eğitimsel bir çerçeve sunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin gençlerin mirası yerinde tanıması açısından önemine vurgu yapıyor: "Yıldırım sahip olduğu tarih ve manevi zenginlikleriyle önemli bir kültür merkezi konumundadır. ‘Adım Adım Kadim Yıldırım’ projemizle gençlerimizin bu mirası yerinde tanımalarını sağlıyoruz." Başkan Yılmaz, gençlere yönelik benzer kültürel programların artırılacağını belirtti.

Projeye katılan öğrenciler için geziler hem bilgi aktarımı hem de deneyim odaklı öğrenme fırsatı sunuyor; böylece Yıldırım’ın tarihî mekânları genç nesillerle doğrudan temas kurarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 'ADIM ADIM KADİM YILDIRIM’ PROJESİYLE GENÇLERİ İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIYLA BULUŞTURUYOR.