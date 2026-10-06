Dolar 49,1714 +0,11%
Euro 55,4300 +0,51%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,22 +0,86%
EUR/USD 1,1265 +0,37%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Gençlerbirliği, 5 ekim'de reddettiği istifa talebinin ardından Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin’in istifa ısrarı üzerine; 5 ekim’de reddedilen talebin ardından bugün yapılan açıklamayla yollarını ayırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği, 5 ekim'de reddettiği istifa talebinin ardından Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

kulüp açıklaması ve süreç:

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak kulübün teknik direktörü Metin Diyadin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kararın, Diyadin’in istifa talebinde ısrarcı olması üzerine alındığı belirtildi.

5 ekim’de Diyadin’in görevinden ayrılmak istediği yönündeki başvuru yönetim kurulunda ele alınmış, yapılan değerlendirme sonucu o tarihte bu talep reddedilmişti. Kulübün o açıklamasında, 'Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanılmıştı.

kararın arka planı:

Bugün yapılan son açıklamada ise yönetimin, Diyadin’in aynı yöndeki ısrarı karşısında ayrılık kararı aldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan bildiride, tarafların yollarını ayırdığı kısa şekilde ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin kırmızı-karalı ekibiyle yaşanan bu ayrılığın nasıl yürütüleceği ve yeni teknik direktör arayışının nasıl şekilleneceği konusundaki bilgiler ilerleyen açıklamalarda paylaşılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI ARDA ÇAKMAK, İSTİFA KARARINDA ISRARCI OLMASI ÜZERİNE TEKNİK DİREKTÖR METİN...

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI ARDA ÇAKMAK, İSTİFA KARARINDA ISRARCI OLMASI ÜZERİNE TEKNİK DİREKTÖR METİN DİYADİN İLE YOLLARINI AYIRDIKLARINI BİLDİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü
images

Çorum FK Gaziantep deplasmanı için tempoyu artırdı
images

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor
images

Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi