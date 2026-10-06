Gençlerbirliği, 5 ekim'de reddettiği istifa talebinin ardından Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

kulüp açıklaması ve süreç:

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak kulübün teknik direktörü Metin Diyadin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kararın, Diyadin’in istifa talebinde ısrarcı olması üzerine alındığı belirtildi.

5 ekim’de Diyadin’in görevinden ayrılmak istediği yönündeki başvuru yönetim kurulunda ele alınmış, yapılan değerlendirme sonucu o tarihte bu talep reddedilmişti. Kulübün o açıklamasında, 'Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanılmıştı.

kararın arka planı:

Bugün yapılan son açıklamada ise yönetimin, Diyadin’in aynı yöndeki ısrarı karşısında ayrılık kararı aldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan bildiride, tarafların yollarını ayırdığı kısa şekilde ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin kırmızı-karalı ekibiyle yaşanan bu ayrılığın nasıl yürütüleceği ve yeni teknik direktör arayışının nasıl şekilleneceği konusundaki bilgiler ilerleyen açıklamalarda paylaşılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI ARDA ÇAKMAK, İSTİFA KARARINDA ISRARCI OLMASI ÜZERİNE TEKNİK DİREKTÖR METİN DİYADİN İLE YOLLARINI AYIRDIKLARINI BİLDİRDİ.