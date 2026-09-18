Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanı öncesi son antrenmanı tamamladı

Gençlerbirliği hazırlıklarını Beştepe'de tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı öncesi antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı. Çalışmayı Teknik Direktör Metin Diyadin yönetti.

Antrenmanın içeriği:

Isınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başlayan idman, devamında 5'e 2 top kapma oyunu ile sürdü. Antrenman, takımın taktiksel varyasyonları ve duran top organizasyonları üzerinde yapılan uygulamalarla tamamlandı.

Kadro ve sakatlık durumu:

Başakşehir karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmuyor. Tedavileri süren Cheikh Niasse ile Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.