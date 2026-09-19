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Gençlerden başkana teşekkür: Malatya'da kütüphane ağı genişliyor

Başkan Sami Er, Şehir Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu; kütüphane yazılımı, sınav desteği ve kent genelinde açılan onlarca kütüphane yatırımı hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerden başkana teşekkür: Malatya'da kütüphane ağı genişliyor

Şehir kütüphanesinde gençlerle buluşma

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Şehir Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet sırasında kütüphanenin çalışma sistemi, sunulan imkânlar ve kent genelinde süren kütüphane yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Er, kütüphaneye yönelik özel bir yazılım sistemi oluşturduklarını; bu sistem sayesinde öğrencilerin zamanlarını daha verimli kullanabildiklerini söyledi. Sınav döneminde yaşanan yoğunluğun arttığını, sınavlar sona ermesine rağmen öğrencilerin mekânı yoğun şekilde kullandığını aktardı.

yazılım ve öğrenci destekleri:

Er, kütüphanedeki dijital düzenlemelerin ve sunulan hizmetlerin gençlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Belediyenin düzenlediği deneme sınavları, rehberlik imkânları ve personelin ilgisi öğrencilere yönelik destekler arasında öne çıkıyor. Şehir Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilerden Bahar Akın, kütüphaneden ve personelin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi; 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Kütüphanesi’nin önemli bir hizmet olduğunu ve deneme sınavlarından memnun kaldığını ifade etti. Başkan Er ziyaret sırasında öğrencilere başarı dileklerini ileterek "Allah kolaylık versin, emeklerinizi boşa vermesin" temennisinde bulundu.

kent genelinde kütüphane ağı genişliyor:

Malatya genelinde kütüphane yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Başkan Er, her semtte gençlerin ulaşabileceği çalışma alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Er, "Yeni kütüphaneler açıyoruz. Her semte kütüphane açıyoruz, birkaç aya bitecek. Kent genelinde onlarca kütüphane inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gençlerin kentin geleceği olduğuna dikkat çeken Er, onların eğitimine katkı sunacak fiziki ve dijital imkânların geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Haziran ayında kapılarını açan Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’ne şu ana kadar 14 bin 584 öğrencinin abone olduğu bildirildi. Belediye yetkilileri, abonelik ve kullanım verilerini izleyerek hizmetleri ihtiyaçlara göre genişletmeyi planlıyor.

GENÇLERDEN BAŞKAN ER’E KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ

GENÇLERDEN BAŞKAN ER’E KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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