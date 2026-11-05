Gençlerden COP31'e: Antalya'da eylem çağrısı ve somut hedefler

Antalya'da COY21 ile gençlerin sesi yükseldi

COP31 İklim Zirvesi öncesi dünyanın dört bir yanından genç iklim liderleri, Akdeniz Üniversitesi'nde bir araya geldi. "Geleceğimiz, İklimimiz" temasıyla düzenlenen 21. İklim Değişikliği Çocuk ve Gençlik Konferansı (COY21), COP31'e kısa bir süre kala gençlerin taleplerini, çözüm önerilerini ve eylem beklentilerini uluslararası gündeme taşıdı. Açılışta konuşanlar, küresel müzakerelerde alınan kararların saha uygulamalarına dönüşmesinin gerekliliğini vurguladı.

Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ve COY21 gençlik liderleri katıldı. Konferans, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmî çocuk ve gençlik temsilci grubu YOUNGO öncülüğünde gerçekleştirildi ve 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Rektör Özkan'dan tarih, doğa ve sorumluluk mesajı:

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasına Antalya'nın zengin tarihi ve doğal güzelliklerinden örneklerle başladı. İklim değişikliğinin "gelecekte olabilecek bir tehlike" değil, bugün yaşanan bir gerçek olduğunu belirtti. Rektör Özkan, gençlere yönelttiği sorularla kaybedilen değerlerin geri gelmeyeceğini, ancak hâlâ sahip olunan değerlerin korunması için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Özkan, küresel müzakerelerde verilen taahhütlerin uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yıllardır iklim değişikliğini konuşuyor, hedefler belirliyor, sözler veriyoruz... Artık sözlerimizi somut sonuçlara dönüştürmek zorundayız." dedi. Üniversitenin uygulamaları da somut adımlara örnek olarak paylaşıldı: Rektör Özkan, hayata geçirilecek olan 50 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali projesi tamamlandığında üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamını güneşten karşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Tarım teknolojilerinden enerji verimliliğine, çevre dostu uygulamalardan sürdürülebilir kampüs çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda çözüm üretme gayretinde olduklarını belirten Özkan, gençlere "kendi şehirlerinizde, üniversitelerinizde ve toplumlarınızda değişimin öncüsü olun" çağrısında bulundu. Rektör, gençleri yalnızca geleceğin karar vericileri olarak görmek yerine bugünün değişim öncüleri olarak tanımladı.

Varank: kararlar masadan sahaya taşınacak:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank, Türkiye'nin COP31'i düzenleyerek uluslararası iklim diplomasisinde aktif bir rol üstlendiğini dile getirdi. Varank, Türkiye'nin "gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü" olma misyonuna vurgu yaptı ve bu konudaki endişe olmadığını belirtti.

Varank konuşmasında şunları söyledi: "Artık müzakerelerde alınan kararların sahada uygulamaya geçileceği günlere gelmiş bulunuyoruz." Devamında, alınacak kararların uygulanmasına dair eylem ajandasında ortaya koyulan hedefleri tutturmak için ortak gayret gerektiğini vurguladı. Ayrıca Paris İklim Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık dönemine girildiğini hatırlatarak 2035 yılına yönelik iklim hedefleri ve emisyon azaltımı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, gençlerin COP31 sürecinde sadece izleyici değil, alınan kararların uygulayıcıları ve takipçileri olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin iklim elçilerinin COP31 kapsamında oluşturulacak Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge (Green Zone) alanlarında aktif rol üstleneceklerini söyleyerek gençlerin küresel iklim gündeminin şekillenmesine doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Gençlerin talepleri ve konferansın işleyişi

COY21, gençlerin iklim politikalarına doğrudan katkı sunmasına imkan tanıyan bir platform niteliğinde. Konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve küresel dayanışma başlıkları ele alınıyor. Katılımcılar, gençlerin daha güçlü temsil edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ile COY21 gençlik liderleri, açılışta yaptıkları konuşmalarda gençlerin taleplerini dile getirdi ve uluslararası platformlarda ortak hareket etmenin önemine işaret etti. Açılış programı konuşmacılara çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; konferans, gençlik temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlar ve bilgi paylaşımı etkinlikleriyle iki gün daha devam edecek.

Akdeniz Üniversitesi'nde toplanan gençlerin mesajı net: müzakere süreçleri sonuçlanmalı, verilen sözler uygulamaya dönüşmeli ve gençler bu dönüşümün hem takipçisi hem de uygulayıcısı olmalı. COP31'in 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olması, COY21 ile başlayan gençlik dinamizmini küresel karar alma süreçlerine taşıma fırsatı sunuyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI VE COP31 İCRA DİREKTÖRÜ FATMA VARANK KONUŞMA YAPTI