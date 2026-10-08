Gençlerden kampüste bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Karacaoğlan Yerleşkesi'nde, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Yeşilay Şubesi katkısıyla bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin toplumsal duyarlılığını artırmayı ve sağlıklı yaşam mesajını yaymayı amaçladı.

Eylemin içeriği ve hedefleri:

OKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ellerinde bağımlılıkla mücadeleye dair pankartlarla yerleşke içinde yürüyüş yaptı. Öğrenciler yürüyüşte sigara, alkol, madde ve kumar gibi zararlı alışkanlıklara dikkat çekerek, özellikle gençlerin bu tür bağımlılıklardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı ve toplumda bilinç oluşturulmasını hedefledi.

Eğitimsel yaklaşımlar ve sorumluluk vurgusu:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi İsmail Dehri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında her yıl sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti. Dehri, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersimiz kapsamında her yıl çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden biri de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ile düzenlediğimiz etkinliklerdir. Bugün de Osmaniye Yeşilay Şubesi, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerimizin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız; gençlerimizi, çocuklarımızı ve toplumumuzu sigara, alkol, kumar ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Etkinlik, kampüs içindeki görünürlüğü ve öğrencilerin katılımını artırmayı amaçlayarak, benzer çalışmaların devam edeceğinin sinyalini verdi. Organizasyonun paydaşları, gençleri hedefleyen önleyici çalışmaların eğitim kurumlarıyla iş birliğinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

OSMANİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ELLERİNDE PANKARTLARLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYEREK SAĞLIKLI YAŞAM MESAJI VERDİ.