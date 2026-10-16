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Gençlerden mehter geleneğini canlandıran lise takımı

Bolvadin'de yaklaşık 30 öğrenci, Mehmet Ali Keleş'in desteğiyle kurulan mehter takımıyla milli değerleri yaşatıyor; iki ay içinde ilçede sahne alacaklar.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gençlerden mehter geleneğini canlandıran lise takımı

Gençlerden mehter geleneğini canlandıran lise takımı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, milli ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik yeni bir girişim hayata geçirildi. Bolvadin TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan mehter ekibi, yaklaşık 30 öğrenciden oluşuyor ve proje, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Projenin arka planı:

Proje, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'in sanat, tarih ve gençlerin çok yönlü gelişimine verdiği önem doğrultusunda hayata geçirildi. İlçe yönetiminin vizyoner yaklaşımı ve okul idaresinin katkılarıyla kurulan ekip, kısa sürede ilçe halkı ve eğitim camiasının takdirini topladı.

Hazırlık ve sahne planı:

Mehteran ekibi, her hafta sonu düzenli olarak eğitimler alıyor ve disiplinli çalışmayla iki ay içinde tören ve programlarda sahne alması hedefleniyor. Çalışmalar askeri disiplinin ritüelini ve müzikal yapısını gençlere aktarmaya odaklanırken, ekibin amaçlarından biri de kültürel mirası gelecek kuşaklara taşımak.

Okul öğrencilerinden Ekrem Tosun, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada projede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti ve mehterin tarihimizdeki birlik, cesaret ve kahramanlık sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Tosun, ekip olarak eğitimlere yüksek motivasyonla katıldıklarını ve kısa sürede programlara çıkabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrenciler, ritim, düzen ve tören uygulamalarına yönelik teorik ve pratik eğitimler alıyor. Okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen koordinasyon sayesinde ekip için gerekli eğitim alanları ve ekipman desteği sağlandı.

Mehter takımının kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten öğrenciler, özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve Okul Müdürü Murat Ordu'ya takımlarına verdikleri destek nedeniyle şükranlarını sundu. İlçe genelinde büyük beğeni toplayan bu girişim, Bolvadin'in kültürel yaşamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ YAŞATMAYA YÖNELİK ÖRNEK BİR...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ YAŞATMAYA YÖNELİK ÖRNEK BİR PROJEYE DAHA İMZA ATILDI. BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VİZYONER YAKLAŞIMI VE DESTEKLERİYLE, BOLVADİN TOBB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 30 ÖĞRENCİDEN OLUŞAN GÖRKEMLİ BİR MEHTER EKİBİ KURULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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