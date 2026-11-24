Gençlere çağrı: zihinlerinizi özgürleştirin, geleceği inşa edin

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Marifet Mektebi'nin yeni dönem açılışında öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki program, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen eğitim faaliyetlerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

marifet mektebi ve ortakları:

Talas Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği himayesinde Talas Kaymakamlığı, Erciyes Üniversitesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Marifet Mektebi, gençlerin fikrî, ahlaki ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Programın açılışında Marifet Mektebi Koordinatörü Fatih Duman mektebin kuruluş amaçlarını, eğitim anlayışını ve sürdürülen çalışmaları katılımcılara anlattı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, yerel yönetim, üniversite ve eğitim kurumlarının ortak çabasıyla organize edildiğinin somut bir örneği oldu.

akar'ın gençlere mesajları:

Konuşmasında eğitimin bireysel gelişim kadar millî birlik ve beraberlik için de vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Akar, dünyadan siyasete, ekonomiden güvenliğe pek çok alanın eğitimle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Akar, "Hepsinden önemli konu eğitim. Eğitim şart, şakadan değil" sözleriyle eğitime verilen önemi özetledi.

Gençlerin millî, manevi ve insani değerlerle donanmasının kritik olduğunu söyleyen Akar, "Terör biter, ekonomi düzelir, bütün mesele nesil. Gençlerimizin millî ve manevi değerlere sahip, insani değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi ve bu yetişmeyle millet olmamız gerekiyor" mesajını verdi. Akar, millî birlik ve beraberliğin güvenin temeli olduğunu belirtti.

Gençlerin erken yaşta doğru eğitimle kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının önemine işaret eden Akar, sosyal güvenliğin en önemli unsur olduğunu ve gençleri korumak için eğitimin baştan ele alınması gerektiğini kaydetti. "Eğer biz gençlerimizi ikna etmek için peşinden koşarsak... buna ömrümüz yetmez. O yüzden bu işi baştan, eğitim seviyesinde ele almamız gerekiyor" dedi.

umut, azim ve pranga metaforu:

Konuşmasının sonunda Akar, öğrencilere özgüven, azim ve kararlılık çağrısı yaptı. Gençlerin kendilerini küçük görmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sevgili gençler, ezik olmayın. Büyük bir milletin evlatlarısınız. Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik yok. Zihinlerinizden prangaları kırın. Şu olmaz, bu olmaz demeyin. Çalışın, yaparsınız. Atalarınız yapmış, siz de yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Programın geri kalanında Akar, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp karşılıklı sohbet ederek tecrübelerini paylaştı. Gençlerin ilgisini çeken tartışmalar, doğrudan iletişime dayalı bir öğrenme ortamı sağladı.

Etkinlik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür edilmesi, Akar'a çiçek takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Toplumun geleceğini şekillendirecek nesillerin yetiştirilmesinde böyle buluşmaların sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı.

TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR; TALAS MARİFET MEKTEBİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.