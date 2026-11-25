Eğitimin kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme çalışması yürüttü. Etkinlikte toplam 120 öğrenciye yönelik oturumlarda son dönemde yaşanan okul saldırıları ve bunların toplumsal etkileri, nihilizmin gençler üzerindeki etkileri, siber zorbalıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı ele alındı.

Öğrencilere aktarılan ana mesajlar:

Eğitimlerde öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve bu risklere karşı doğru kararlar verebilmeleri üzerinde duruldu. Katılımcılara siber zorbalığın türleri ve sonuçları anlatılırken, teknoloji kullanımının sınırlandırılması ve bağımlılıkla mücadele için pratik alışkanlıklar önerildi. Ayrıca güvenli internet kullanımının önemi ve şüpheli durumlarda başvuru yolları hakkında uyarılarda bulunuldu.

Çalışma, gençlerin çevrimiçi davranışlarına yönelik farkındalık yaratmayı ve okul ortamında güvenli bir dijital kültür oluşturmayı hedefliyor. Eğitim, yalnızca riskleri sıralamakla kalmayıp öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri somut öneriler sunarak davranış değişikliğini teşvik etti.

Neden bu eğitimler önemli?:

Okul saldırıları ve nihilizmin gençler üzerindeki etkileri gibi konular, siber ortamda yayılan ideolojiler ve zorlayıcı davranışlarla birleştiğinde daha büyük riskler oluşturuyor. Bu nedenle emniyetin başlattığı bilgilendirme faaliyetleri, hem öğrencilere hem de okul topluluklarına uzun vadede koruyucu bir rol sağlayabilir. Eğitimler, ailelerin ve eğitim kurumlarının da dijital güvenlik konularında bilinçlenmesi için bir başlangıç noktası oluşturuyor.

120 ÖĞRENCİYE SİBER ZORBALIK VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ