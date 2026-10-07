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Gençlere güvenli gelecek: Bilecik'te 95 liseliye akran zorbalığı ve internet eğitimi

Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek' kapsamında 95 lise öğrencisine akran zorbalığı, güvenli internet ve genel güvenlik eğitimi verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gençlere güvenli gelecek: Bilecik'te 95 liseliye akran zorbalığı ve internet eğitimi

Gençlere güvenli gelecek: Bilecik'te 95 liseliye akran zorbalığı ve internet eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde 95 lise öğrencisine eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, güvenli internet kullanımı, genel güvenlik önlemleri ve polislik mesleğine ilişkin temel bilgiler aktarıldı. Oturumlarda günlük hayattan örnekler üzerinden, gençlerin karşılaşabileceği risklerin tanınması ve bu durumlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

Hedefler ve öğrenci katılımı:

Çalışmanın amacı, gençlerin bilinçlenmesini sağlayarak güvenli davranış alışkanlıkları kazanmalarına katkıda bulunmak olarak belirtildi. Eğitim sırasında öğrencilerin soruları yanıtlandı ve etkileşimli yöntemlerle konunun pekiştirilmesi hedeflendi.

BİLECİK’TE 95 LİSE ÖĞRENCİSİNE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ

BİLECİK’TE 95 LİSE ÖĞRENCİSİNE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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