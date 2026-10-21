Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6918 -0,04%
Bist 11.580,67 -1,84%
Altın Gram 6.612,63 +0,10%
EUR/USD 1,1225 -0,13%
Brent Petrol 109,17 +0,35%
--°

Gençlere meslek ufku açan buluşma: Patnos'ta kariyer günleri

Patnos Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük, 'Kariyer Günleri' kapsamında öğrencilerle buluşarak meslek ve hedeflerini konuştu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlere meslek ufku açan buluşma: Patnos'ta kariyer günleri

Patnos'ta kariyer günleri buluşması

Patnos Devlet Hastanesi, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Yaşam ve Gelişim Eylem Planı kapsamında gerçekleştirildi ve hastane adına Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük okul ziyaretinde yer aldı.

Etkinlikte ele alınan konular:

Dr. Hande Büyük, öğrencilerle kariyer yolculuğu, hedef belirleme ve hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi üzerine keyifli ve yönlendirici bir söyleşi yaptı. Öğrencilerin merak ettiği sağlık meslekleriyle ilgili sorular ayrıntılı şekilde yanıtlandı; meslek seçiminin önemi, planlama adımları ve bilinçli tercih yapmanın yolları üzerinde duruldu.

Gençlerin katılımı ve geri dönüşler:

Etkinlik boyunca öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti ve konuşmaların verimli geçtiği kaydedildi. Buluşma, gençlerin geleceğe yönelik planlarını şekillendirmelerine destek olmayı amaçlayan içerik ve uygulamalı yönlendirmelerle güçlendirildi.

Patnos Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, anlamlı buluşmaya katkılarından dolayı okul müdürüne ve Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

Yerel kurumların ve sağlık profesyonellerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin, gençlerin mesleki farkındalığını artırmada ve hedeflerine ulaşma süreçlerinde motive edici rol oynadığı değerlendiriliyor. Katılımcılar, benzer çalışmaların devam etmesinin önemine dikkat çekti.

PATNOS’TA “KARİYER GÜNLERİ” ETKİNLİĞİ: GENÇLERİN GELECEĞİNE IŞIK TUTULDU

PATNOS’TA “KARİYER GÜNLERİ” ETKİNLİĞİ: GENÇLERİN GELECEĞİNE IŞIK TUTULDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni
images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum
images

Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor