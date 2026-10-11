Gençlere siber güvenlik bilinci verildi: SİBERAY eğitimleri 530 kişiye ulaştı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün SİBERAY eğitimleri sürdü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında gençleri siber suçlara karşı bilinçlendirmeye devam etti.

06-08 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, üç farklı okulda toplam 490 öğrenci ile görev yapan 40 öğretmen olmak üzere 530 kişiye ulaşıldı.

eğitim içeriği ve verilen bilgiler:

Düzenlenen oturumlarda katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın insan hayatına etkileri konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimler, örnek vakalar ve uygulamalı yönlendirmelerle desteklenerek farkındalık oluşturmayı hedefledi.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Emniyet yetkilileri, bu tür eğitim faaliyetlerinin toplumun her kesiminde siber suçlara karşı bilinç oluşturmak ve güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla sürdürüleceğini belirtti. Öğretmenlerin programa katılımı, okul düzeyinde kalıcı farkındalık ve yaygınlaşma açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SİBERAY PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLERLE 3 OKULDA TOPLAM 490 ÖĞRENCİ VE 40 ÖĞRETMENİ SİBER SUÇLARA KARŞI BİLGİLENDİRDİ.