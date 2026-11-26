etkinlik detayları:

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Özel Tan Okulları'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular yer aldı; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Özel Tan Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu da konuklar arasındaydı.

spor ve kariyer üzerine sorular:

Öğrenciler sporculara antrenman süreçleri, maç temposu ve profesyonel spor hayatının zorlukları hakkında sorular yöneltti. Oyuncular, kendi kariyerlerinden örnekler vererek disiplin, zaman yönetimi ve sporu günlük hayatın parçası haline getirmenin önemini vurguladı. Kulüp yetkilileri gençleri aktif olmaya ve düzenli antrenmana davet etti.

kulüp başkanı ve teknik heyetin mesajı:

Muharrem Or kendi sporculuk ve antrenörlük geçmişinden örnekler paylaşarak sporun sosyal katkılarına dikkat çekti. Or'un sözleri şöyle: "Sporun kazandırdığı en önemli değer özgüvendir. Sağlığınızı korurken özgüven kazanmak için hareketi hayatınızdan çıkarmayın ve sporu her yaşta sürdürün".

Başantrenör Aydemir Aslankaya ise profesyonel sporun zorluklarını küçümsememek gerektiğini, ancak gençlerin bu engelleri gözlerinde büyütmemesi gerektiğini belirtti ve ekledi: "Hentbol oynamak isteyen gençlerimize kulüp olarak her türlü desteği vermeye hazırız". Aslankaya, hentbolun takım ruhu ve fiziksel sağlığa katkısını da hatırlattı.

Özel Tan Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu okulun spora verdiği önemi vurguladı ve Nilüfer Belediyespor'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise etkinliği gençlere yönelik spor politikaları bağlamında desteklediklerini belirtti.

Buluşma, konuşmaların ardından gerçekleştirilen karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Kulüp temsilcileri ayrıca öğrencilere maçlara davet çağrısı yaptı ve gençlerin sporla erken yaşta tanışmasının uzun vadeli faydalarına dikkat çekti.

NİLÜFER BELEDİYESPOR ERKEK HENTBOL TAKIMI, ÖZEL TAN OKULLARI’NDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. KULÜP YÖNETİCİLERİ, TEKNİK HEYET VE OYUNCULAR, PROFESYONEL SPOR YAŞAMINA DAİR MERAK EDİLENLERİ YANITLAYIP GENÇLERİ SPORA DAVET ETTİ.