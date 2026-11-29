gençlere telsizle haberleşme öğretiliyor: afet iletişimine hazırlık

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi ile Aydın Teknik Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Amatör Telsizcilik Semineri, gençlerin telsiz haberleşme kültürünü güçlendirmeyi ve afet-acil durum haberleşmesine hazırlamayı hedefledi. 28-29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen iki günlük program, öğrenciler ve amatör telsizcilikle ilgilenen katılımcıların yoğun katılımıyla tamamlandı.

eğitimin içeriği ve uzman katkıları:

Seminerde amatör telsizciliğin temel kuralları, ilgili kanun ve yönetmelikler, istasyon çağırma usulleri ile telsizcilik nezaket kuralları üzerinde duruldu. Katılımcılara ayrıca Q kodları, frekans spektrumu ve çağrı planlaması hakkında temel bilgiler aktarıldı. Teknik eğitimlerde frekans, ton ve röle sistemleri, farklı modülasyon türleri, devre elemanları ve anten sistemleri ele alındı. Bilgisayar-telsiz bağlantı devreleri ve dijital haberleşme teknikleri de uygulamalı örneklerle gösterildi.

Programın teknik bölümlerinde Echolink, APRS, Linux tabanlı telsiz yazılımları, dijital haberleşme modları ve amatör uydu haberleşmesi konularına da yer verildi. Katılımcılara QRZ.com kullanımı, QSL kartlarının hazırlanması ve ulusal ile uluslararası telsiz yarışmalarına katılım süreçleri hakkında bilgilendirme sağlandı.

uygulama safhası ve hedeflenen kazanımlar:

Teorik oturumlar, sahada gerçekleştirilen uygulamalarla pekiştirildi; katılımcılar anten kurulumları, frekans ayarları ve dijital mod uygulamalarını doğrudan deneyimlediler. TRAC Aydın Şube Başkanı Yasin Çaylı liderliğinde yürütülen programda eğitmen Rıza Arda Bayırlı bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Organizasyonun hazırlanmasında Arif Onur Bütün ve Aren Sade görev aldı.

TRAC Aydın Şubesi yetkilileri, genç nesillere telsiz haberleşme kültürünü kazandırma ve afet ile acil durumlarda etkin haberleşme sağlama amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Katılımcıların temel telsiz teknikleri, dijital uygulamalar ve uluslararası platformları tanıma yönündeki kazanımları, bölgedeki amatör telsizcilik altyapısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ (TRAC) AYDIN ŞUBESİ İLE AYDIN TEKNİK LİSESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN AMATÖR TELSİZCİLİK SEMİNERİ'NDE KATILIMCILARA TELSİZ HABERLEŞMESİNİN FARKLI ALANLARINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.