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Gençlere üretim kültürünü aşılamak: Yalova OSB’den mesleki eğitime destek

Yalova Makine İhtisas OSB, Ahilik Haftası'nda Şehit Sercan Yazar MTAL 9. sınıf öğrencilerine önlük hediye ederek mesleki eğitimi destekledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlere üretim kültürünü aşılamak: Yalova OSB’den mesleki eğitime destek

Gençlere üretim kültürünü aşılamak:

Yalova Makine İhtisas OSB, mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefiyle yürüttüğü çalışmalara Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bir yenisini ekledi. Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, 9. sınıf öğrencilerine geleneksel önlük giydirme uygulaması bu yıl da yapıldı.

Törenin sembolik ve eğitimsel anlamı:

Törende öğrencilere takdim edilen önlükler, meslek eğitimi yolculuğunun sembolik başlangıcını temsil etti. Organizasyonda vurgulanan temel değerler arasında meslek ahlakı, dayanışma, emek ve ustalığa saygı yer aldı. OSB yetkilileri, bu değerlerin öğrencilerin ilerleyen meslek yaşamlarında yol gösterici olmasını diledi.

Önlük giydirme anı, öğrenciler açısından yalnızca bir ritüel değil; aynı zamanda mesleğe aidiyet duygusunun pekiştiği, üretim kültürüne ilk adımın atıldığı bir deneyim olarak öne çıktı. Tören, hem öğrencilere hem de eğitim ekibine moral ve motivasyon sağladı.

Okul-sanayi iş birliği ve sürdürülebilir destek:

Yalova OSB tarafından yapılan açıklamada, mesleki eğitimde öğretmenlerin rolüne özel teşekkür edildi. OSB yetkilileri, öğretmenlerin katkılarının gençlerin mesleki gelişiminde belirleyici olduğunu vurguladı ve emekleri için takdirini iletti.

Kuruluşun çalışmaları sadece Şehit Sercan Yazar MTAL ile sınırlı kalmıyor; Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi ile sürdürülen iş birliklerinin kapsamı her yıl genişliyor. Bu ortaklıkların amaçları arasında öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, sanayi ortamını tanımalarını sağlamak ve eğitimden istihdama geçiş süreçlerini desteklemek bulunuyor.

Yalova OSB, önümüzdeki dönemde de mesleki eğitim kurumlarıyla ortak projeler geliştirmeyi ve gençlerin sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vermesini desteklemeyi planlıyor. Ahilik Haftası etkinliği vesilesiyle OSB, Şehit Sercan Yazar MTAL başta olmak üzere Yalova'daki tüm okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı temennisinde bulundu.

AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ŞEHİT SERCAN YAZAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 9. SINIF...

AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ŞEHİT SERCAN YAZAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN GELENEKSELLEŞEN ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ BU YIL DA DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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