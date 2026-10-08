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Gençlere ve ailelere 565 kişilik uyuşturucu farkındalık eğitimi

Eskişehir polisi, Eylül-Ekim döneminde Sivrihisar ve Alpu'da toplam 565 kişiye Narkorehber kapsamında uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık eğitimi verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençlere ve ailelere 565 kişilik uyuşturucu farkındalık eğitimi

Eskişehir emniyeti ilçelerde bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ve Ekim aylarında Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde düzenledikleri eğitimlerle vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi. Yapılan faaliyetlerde toplam 565 kişiye ulaşılırken, çalışmalar Narkorehber programı çerçevesinde planlandı.

sivrihisar'daki narkogençlik eğitimi:

Sivrihisar Yurt Müdürlüğü bünyesindeki KYK tesisinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Narkogençlik" eğitimi öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe 500 öğrenci katıldı; eğitimde gençlerin uyuşturucu maddelerin riskleri, korunma yolları ve nasıl destek alınacağına dair bilgilendirme yapıldı.

alpu'daki 'en iyi narkotik polisi anne' etkinliği:

Alpu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve ilçe idare amirlerinin katılımıyla ailelere yönelik bilgiler verildi. Program kapsamında 45 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 65 kişiye uyuşturucunun zararları anlatıldı ve ebeveynlerin yapabileceklerine dair pratik öneriler sunuldu.

Her iki etkinlikte katılımcılara ayrıca NARVAS, UYUMA Projesi ve resmi bilgilendirme portalları hakkında tanıtım yapıldı. Emniyet yetkilileri, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin uyuşturucuyla mücadelede temel adımlar olduğunu vurgulayarak çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN...

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SİVRİHİSAR VE ALPU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE 565 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE FARKINDALIK KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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