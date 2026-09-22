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Gençleri bilinçlendirme hamlesi: Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşık 350 üniversite öğrencisine uyuşturucu kullanımının zararları ve önlenmesi konusunda eğitim verdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençleri bilinçlendirme hamlesi: Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitimin içeriği:

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, gençlere uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Hedef kitle ve katılım:

Programa yaklaşık 350 üniversite öğrencisi katıldı. Oturumlarda katılımcılara risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve yardım arama yolları hakkında bilgilendirme sağlandı.

Eğitimin önemi ve izlenecek adımlar:

Eğitimler, gençlerin farkındalığını artırmayı ve bağımlılıkla mücadelede erken müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Okul ve emniyet işbirliğiyle gerçekleştirilen bilgilendirme, hem sağlık hem de sosyal boyutlarıyla bağımlılığın zararlarını ortaya koyan temel bilgileri içerdi.

Bu tür önleyici çalışmaların tekrarlanması, risk altındaki gençlerin korunmasına katkı sağlayabilir ve toplumda bilinç düzeyinin yükselmesine yardımcı olabilir.

AFYONKARAHİSAR’DA YAKLAŞIK 350 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ...

AFYONKARAHİSAR’DA YAKLAŞIK 350 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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