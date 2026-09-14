Gençleri teknolojiye hazırla ama yalnız bırakma

Konya programı ve Erbakan vurgusu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya temasları kapsamında ilk olarak Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti ve Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenine katılan Yılmaz, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bilim ve devlet hayatına bıraktığı mirası rahmetle andı ve yeni akademik yılın üniversite için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitelerden beklenti ve ihtisaslaşma:

Yılmaz, gerçek kalkınmanın bilginin sadece kitaplarda kalmaması, üretime ve sokaktaki insanın refahına dokunmasıyla mümkün olacağını belirterek yükseköğretime verilen önemin altını çizdi. Son 24 yılda eğitime öncelik verildiğini, üniversiteye erişimin ülke geneline yayılmasıyla akademik insan kaynağı ve araştırma kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi. Bugün 6,3 milyona yaklaşan üniversite öğrencisi ve yaklaşık 190 bin akademik personelle güçlü bir kapasiteye sahip olunduğunu vurguladı.

Üniversitelerin ülke kalkınmasına katkı yapması için derinleşmesi ve birbirini tamamlayan yetkinlikler oluşturmasının önemine değinen Yılmaz, birbirinin benzeri kurumlar yerine farklılaşan, uzmanlaşmış üniversiteler istediklerini aktardı. Bu kapsamda 25 üniversitede yapay zeka, sağlıkta dijital teknolojiler, enerji ve gıda biyoteknolojisi gibi stratejik alanlarda ihtisaslaşma desteklendiğini; politika olarak araştırma, bölgesel kalkınma ve stratejik sektör odaklı üniversiteler oluşturulduğunu anlattı.

Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin tarım, hayvancılık, enerji, turizm, madencilik, gıda ve hassas tarım gibi alanlarda uzmanlaşmasının hedeflendiğini, böylece üniversitelerin bilgi ve araştırma gücünün bölge potansiyelini geliştirmede kullanılacağını belirtti. Eğitim programlarının da ekonominin ve teknolojinin değişen ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığını söyledi.

Eğitim-üretim bağları ve gençlere tavsiyeler:

Yılmaz ayrıca yükseköğretimde bazı düzenlemelerden bahsetti: istihdamla bağı kopan 175 programın sistemden çıkarıldığını, 54 programın sektör beklentilerine göre dönüştürüldüğünü ve yaklaşık 100 üniversitenin yapay zeka ve dijitalleşme alanında yeni programlar başlattığını söyledi. Yeşil dönüşüm programlarını 48, sağlıkta dijital dönüşüm programlarını 26, tarımda dijital dönüşüm programlarını ise 13 üniversiteye yaydıklarını anlattı.

Üniversite ile üretim hayatı arasındaki bağın mezuniyete ertelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, 104 üniversitedeki 381 meslek yüksekokulunu 283 oda ve borsayla eşleştirerek öğrencilerin sektörle eğitim sürecinde buluşmasını sağladıklarını belirtti. Gençlere staj ve uygulamaya önem verme çağrısı yaparak bunun formalite olmaması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan gençlerin dijital teknolojilerde, özellikle yapay zekâda yetkinleşmesi gerektiğini ama bir yandan da sosyal becerilerini kaybetmemeleri gerektiğini ifade ederek, 'Sosyal medya aslında asosyal medya. Bizi de yalnızlaştıran, toplumdan koparan bir medya.' uyarısında bulundu. Takım çalışmasının önemine de değinerek tek başına her şeyin çözülemeyeceğini, kolektif emeğin kıymetli olduğunu söyledi.

Stratejik insan kaynağı ve milli duruş:

Geleceğin kritik teknolojilerinde ihtiyaç duyulan araştırmacı insan kaynağını yetiştirmeye yönelik programlara değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programını hatırlattı. Programa göre ilk yıl 550 doktora öğrencisi alınacak ve araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek; 5 yıl içinde yapay zekâ, bilişim, siber güvenlik ve donanım alanlarında toplam 3 bin genç araştırmacı yetiştirilecek.

Yılmaz, dünyada gelişen tehlikeli zihniyete karşı Türkiye'nin hem güçlü hem de haklı olmasının gerektiğini belirterek, sadece gücün yeterli olmadığını, haklılığın da aynı anda sağlanmasının önemini vurguladı: 'Biz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız.'

Kapanışta Necmettin Erbakan’ın ahlak ve maneviyat anlayışının bilimin, üretimin ve kalkınmanın insan tasavvuru üzerindeki önemine işaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kolay kazanma kültürüne karşı alın teri ve emeğin kıymetinin genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. 'Emekle kazanılan 1 liranın hiçbir emek olmadan gelen 10 liradan daha kıymetli olduğunu hep birlikte anlamamız ve aktarmamız lazım.'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yeni akademik yıl dileklerini iletip Yılmaz’a teşekkür etti; programda Rektör Zorlu’nun Yılmaz’a tablo hediye etmesiyle tören son buldu. Programa Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.