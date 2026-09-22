Dolar 48,8126 +0,01%
Euro 55,8393 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.846,96 -0,48%
EUR/USD 1,1435 -0,30%
Brent Petrol 100,31 -0,03%
--°

Gençlerin çevre nöbeti: Gürsu'da uluslararası dayanışma

Gürsu'da buluşan Erasmus öğrencileri, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Ericek Adrenalin Park'ta mıntıka temizliği, atölye çalışmaları ve kültürlerarası dayanışma sergiledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençlerin çevre nöbeti: Gürsu'da uluslararası dayanışma

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Gürsu Belediyesi EURODESK Temas Noktası koordinasyonunda yürütülen Erasmus Öğrenci Gençlik Değişim Programı kapsamında ilçede ağırlanan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler 20 Eylül Dünya Temizlik Gününde bir araya geldi. Proje kapsamında; kültürlerarası öğrenme, iletişim, empati, ön yargıyla mücadele, sosyal dışlanma, duygusal zeka ve çeşitlilik içinde birlik temaları işleniyor. Bu çerçevede geliştirilen 'İnsanlık Birlik Oluşturur' çalışmaları, gençlerin çevre bilinci ile dayanışmayı aynı platformda deneyimlemesine olanak sağladı.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Etkinlik, Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen mıntıka temizliği ve çevre turuyla başladı. Katılımcılar, park ve çevresindeki atıkları toplarken aynı zamanda doğa ve atık yönetimi konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölyelerde çevrenin korunması, geri dönüşüm ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde duruldu; faaliyetler toplu fotoğrafla sonlandırılarak gün ölümsüzleştirildi.

Belediye desteği ve iletilen mesajlar:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, etkinliğe öncülük ederek gençlere teşekkür etti ve duyarlılıklarının önemine vurgu yaptı. Yerel yönetim ile uluslararası gençlerin bir araya gelmesi, hem çevresel farkındalığı güçlendirdi hem de kültürlerarası iletişim ve empatiyi pekiştirdi. Etkinlik, çevre bilincinin ve ortak sorumluluğun toplumda nasıl yaygınlaşabileceğine dair somut bir örnek sundu.

GÜRSU BELEDİYESİ EURODESK TEMAS NOKTASI KOORDİNESİNDE DEVAM EDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GENÇLİK DEĞİŞİM...

GÜRSU BELEDİYESİ EURODESK TEMAS NOKTASI KOORDİNESİNDE DEVAM EDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRSU’DA AĞIRLANAN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLER, DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ’NDE ERİCEK ADRENALİN PARK’TA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık ataması: Bartın'dan Bolu'ya yeni il müdürü
images

Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi
images

Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı
images

Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği