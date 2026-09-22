Gençlerin çevre nöbeti: Gürsu'da uluslararası dayanışma

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Gürsu Belediyesi EURODESK Temas Noktası koordinasyonunda yürütülen Erasmus Öğrenci Gençlik Değişim Programı kapsamında ilçede ağırlanan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler 20 Eylül Dünya Temizlik Gününde bir araya geldi. Proje kapsamında; kültürlerarası öğrenme, iletişim, empati, ön yargıyla mücadele, sosyal dışlanma, duygusal zeka ve çeşitlilik içinde birlik temaları işleniyor. Bu çerçevede geliştirilen 'İnsanlık Birlik Oluşturur' çalışmaları, gençlerin çevre bilinci ile dayanışmayı aynı platformda deneyimlemesine olanak sağladı.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Etkinlik, Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen mıntıka temizliği ve çevre turuyla başladı. Katılımcılar, park ve çevresindeki atıkları toplarken aynı zamanda doğa ve atık yönetimi konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölyelerde çevrenin korunması, geri dönüşüm ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde duruldu; faaliyetler toplu fotoğrafla sonlandırılarak gün ölümsüzleştirildi.

Belediye desteği ve iletilen mesajlar:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, etkinliğe öncülük ederek gençlere teşekkür etti ve duyarlılıklarının önemine vurgu yaptı. Yerel yönetim ile uluslararası gençlerin bir araya gelmesi, hem çevresel farkındalığı güçlendirdi hem de kültürlerarası iletişim ve empatiyi pekiştirdi. Etkinlik, çevre bilincinin ve ortak sorumluluğun toplumda nasıl yaygınlaşabileceğine dair somut bir örnek sundu.

GÜRSU BELEDİYESİ EURODESK TEMAS NOKTASI KOORDİNESİNDE DEVAM EDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRSU’DA AĞIRLANAN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLER, DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ’NDE ERİCEK ADRENALİN PARK’TA BİR ARAYA GELDİ.