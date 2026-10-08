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Gençlerin Cumhuriyet'le buluşması: sanat, şiir ve kompozisyon yarışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim için tüm okul kademelerine açık ödüllü 'Cumhuriyet' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlerin Cumhuriyet'le buluşması: sanat, şiir ve kompozisyon yarışıyor

Gençler Cumhuriyet'i sanatla anlatacak:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik ödüllü bir yarışma düzenliyor. Yarışma, resim, şiir ve kompozisyon dallarında Cumhuriyet temasını işlemeyi amaçlıyor.

Kategoriler ve katılım koşulları:

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri resim kategorisinde, ortaokul öğrencileri şiir dalında, lise öğrencileri ise kompozisyon kategorisinde eserleriyle yarışabilecekler.

Başvuru, teslim ve sonuç takvimi:

Eserlerin son teslim tarihi 23 Ekim Cuma mesai bitimi olarak belirlendi. Başvurular elden ya da kargoyla Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne yapılabilecek. Yarışma sonuçları 27 Ekim'de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet adresinden ilan edilecek.

Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek Aydınlı öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK ÖDÜLLÜ...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK ÖDÜLLÜ YARIŞMADA ÖĞRENCİLER RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON ESERLERİYLE CUMHURİYET TEMASINI İŞLEYECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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