Gençlerin dört becerisi: ücretsiz yoğunlaştırılmış ingilizceyle okula ve hayata hazırlık

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir MERCEK bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin Konuşma Kulübü, ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik ücretsiz 'Yoğunlaştırılmış İngilizce Kursu' düzenliyor.

programın amacı ve kapsamı:

Kurs, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış olup Ekim ayından Haziran ayına kadar devam eden yoğunlaştırılmış bir program sunuyor. Eğitim programında okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi çalışmaları yer alıyor; hedef öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşamda daha etkin kullanabilmeleri, akademik başarılarının desteklenmesi ve sosyalleşmelerine katkı sağlanmasıdır.

öğretim yöntemleri ve kaynaklar:

İngilizce öğretmeni Demet Yıldız, kursun dört temel beceriye odaklandığını vurgulayarak, 'Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek' dedi. Derslerde özellikle cümle kurma, zamanların doğru kullanımı ve dil bilgisi uygulamalarına ağırlık veriliyor.

Yıldız, uygulamalarda hem Oxford yayınevinin bir kitabının kullanıldığını hem de fotokopiler ve çeşitli destek materyalleriyle derslerin zenginleştirildiğini belirtti. Bu yöntemler, öğrencilerin dil bilgisini pekiştirmeye ve özgüvenle ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor.

Kurslar aynı zamanda yapılandırılmış etkinlikler ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin iletişim pratiğini artırarak sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Tüm bu çalışmalar ücretsiz olarak sunuluyor ve program katılımcıların İngilizceyi hem okulda hem günlük yaşamda daha işlevsel kullanmalarını amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ÜCRETSİZ 'YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İNGİLİZCE KURSU' İLE ÇOCUKLARIN YABANCI DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.