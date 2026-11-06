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Gençlerin fırçasından Balıkesir: tarih, kültür ve doğa duvarlara taşınıyor

TRT Genç Türkiye ekibi ve Balıkesirli gençler, Ressam Şenol Karakaya eşliğinde BM 75. Yıl Gençlik Merkezi duvarına şehrin tarihini ve değerlerini taşıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlerin fırçasından Balıkesir: tarih, kültür ve doğa duvarlara taşınıyor

Sanatla buluşan kent hikâyesi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT iş birliğinde yürütülen TRT Genç Türkiye programı kapsamında ekip, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezine gelerek kentin kimliğini duvarlara taşıma projesini başlattı. Projenin odağında Balıkesir’in tarihî dokusu, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yöresel değerleri bulunuyor.

Ressamın vizyonu ve gençlerin katılımı:

Çalışmanın tasarım aşamasını Ressam Şenol Karakaya üstlendi; Karakaya’nın Balıkesir’e özel hazırladığı tasarım, merkez binasının duvarlarında modern duvar sanatı teknikleriyle hayat buluyor. Eser, kent simgelerini bir araya getirerek görsel açıdan zengin ve tanımlayıcı bir kompozisyon oluşturuyor.

Gençler prodüksiyonun parçası oldu:

Projeye Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gençler aktif olarak katıldı. İl Müdürü Adem Özalp ile gençler, sadece izleyici konumunda kalmayıp ressam eşliğinde profesyonel duvar resmi uygulamalarını deneyimleyerek eserin ortaya çıkmasına doğrudan katkı sundu.

Tüm hazırlık süreçleri ve son dokunuşlar TRT Genç Türkiye ekibi tarafından kameralarla kayıt altına alındı. Çalışma, Balıkesir’in kendine özgü değerlerini, gençlerin sanat yoluyla kendini ifade edişini ve duvarların renklerle dönüşümünü anlatan bir hikâye olarak TRT ekranları ve dijital platformlar aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TRT İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN TRT GENÇ TÜRKİYE TELEVİZYON PROGRAMI...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TRT İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN TRT GENÇ TÜRKİYE TELEVİZYON PROGRAMI KAPSAMINDA TRT GENÇ EKİBİ BALIKESİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 75. YIL GENÇLİK MERKEZİNE GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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