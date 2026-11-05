Gençlerin her adımında yanınızdayız: Bursa'dan üç destek paketi

Bursa Büyükşehir, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonuyla gençlere üç alanda destek başlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik yaklaşımı çerçevesinde gençlere yönelik yeni uygulamalarını hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanan program; üniversite öğrencilerine eğitim desteği, vatani görevine hazırlanan gençlere asker harçlığı ve ilk evliliğini yapan çiftlere evlilik desteğini kapsıyor.

Eğitim desteği

Belediye, örgün eğitim veren ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören Bursalı öğrenciler için 'Eğitim Desteği' veriyor. Destek, hanedeki her bir öğrenci için ayrı ayrı sağlanabiliyor. Başvurular 19 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınmış olup, inceleme süreci devam ediyor. Ödemeler üç dönemde planlandı: Aralık, Mart ve Haziran aylarında yapılacak.

Asker harçlığı

Bursa Büyükşehir, birliklerine katılacak Bursalı gençlere de 'Asker Harçlığı' desteği verecek. Destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin 1 Kasım 2026 tarihinden sonra askere gidecek olması, Bursa il sınırları içinde ikamet etmesi, 30 yaşını doldurmamış olması ve askerlik görevini 6 ay süreli zorunlu er veya erbaş statüsünde yapıyor olması gerekiyor. Başvurular 26 Ekim 2026 itibarıyla https://www.bursa.bel.tr/yardim_basvuru adresinden alınıyor. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu Askerlik Sevk Belgesi'nin sisteme sunulması isteniyor. Uygun bulunan başvurulara ait destek tutarı, müracaat sırasında bildirilen IBAN numarasına yatırılacak.

Evlilik desteği

Belediye, ilk evliliğini yapan çiftler ile yetim veya öksüz kızlara yönelik 'Evlilik Desteği' uygulamasını da hayata geçiriyor. Destek bir defaya mahsus verilecek ve resmî nikâhın kıyılmasının ardından altı ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurularda evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örneği talep edilecek; ön başvuru bilgileri e-Devlet ve İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilerek değerlendirilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan çiftlere, evlilik sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir destek kartı verilecek.

Belediye yetkilisinin değerlendirmesi

Şahin Biba: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığımızın hazırladığı 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyon belgesi doğrultusunda yeni desteklerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Gençlerimizin eğitim hayatlarını ekonomik kaygılar yaşamadan sürdürmeleri, vatani görevine hazırlanan evlatlarımızın yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve yeni yuva kuran vatandaşlarımızın bu mutlu başlangıçlarında desteklenmeleri bizim için çok kıymetli. Sosyal desteklerimizle hemşerilerimize dönük dayanışma ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, ASKERLİK VE EVLİLİK DESTEKLERİ VERMEYE BAŞLADI.