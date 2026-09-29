Gençlerin iklim çözümleri sahnesi: EcoGene Antalya'da Sivas'ı temsil edecek

EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali sonuçlandı

STSO AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali, üniversite öğrencilerinin çevre ve iklim odaklı projelerini jüriye sunduğu bir platform olarak öne çıktı. Katılımcılar eğitim, mentorluk ve takım çalışması süreçlerinden geçerek temiz enerji, sürdürülebilir kentler, döngüsel ekonomi, sıfır atık, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda somut öneriler geliştirdi.

yarışmanın odağı ve katılımcı profili:

Etkinlikte gençlerin önerileri, uygulama potansiyeli ve yenilikçi yaklaşım kriterlerine göre değerlendirildi. Mentorluk sürecinin ardından ortaya çıkan projeler, iklim sorunlarına dair farklı bakış açıları ve teknolojik çözümler sundu. Jüri çalışmaları sonucunda öne çıkan öneriler arasında hem toplumsal etki hem de bilimsel yenilik barındıran çalışmalar dikkat çekti.

kazanan proje ve Sivas'ın ulusal temsil hakkı:

Jüri, Sivas'ı Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenecek ulusal finalde temsil etme hakkını EcoGene takımına verdi. EcoGene'in projesi, yapay zeka ve kuantum hesaplamalarıyla kuraklığa dayanıklı bitki proteini tasarımı üzerine odaklanıyor ve özellikle tarımsal direnç ve sürdürülebilir su kullanımı alanlarında uygulama vaat ediyor.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi fikirlerinin önemine vurgu yaparak EcoGene takımını tebrik etti ve Antalya'daki ulusal finalde başarılar diledi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI AB BİLGİ MERKEZİ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EU CLİMATE IDEATHON 2026 SİVAS YEREL FİNALİ, GENÇLERİN ÇEVRE VE İKLİM ODAKLI FİKİRLERİNİ PROJELERE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.