Dolar 48,9954 +0,02%
Euro 55,5829 -0,23%
Bist 12.442,33 -1,19%
Altın Gram 6.581,81 +0,24%
EUR/USD 1,1340 -0,28%
Brent Petrol 97,42 -0,42%
--°

Gençlerin kardeşliği gazilerin yaralarını iyileştirecek

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde bir araya gelen gaziler, öğrencilere kardeşlik, sağduyu ve dayanışma çağrısı yaparak vatan borcunu hatırlattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerin kardeşliği gazilerin yaralarını iyileştirecek

Gençlerin kardeşliği gazilerin yaralarını iyileştirecek

Manisa'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ile gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Programda gaziler, gençlere kardeşlik, sağduyu, çalışkanlık ve dayanışma mesajları verdi.

Gazilik ve tarih bilinci:

Programda Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesi ve gazi unvanı verildiği hatırlatıldı. Gaziler Günü'nün sadece anma olmadığını, vatan uğruna ödenen bedellerin anlaşılmasının ve şehitlerle gazilerin emanetine sahip çıkmanın önem taşıdığı vurgulandı.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan konuşmasında, "Birbirinizin canını acıttığınızda bizim yaralarımız yeniden kanıyor. Sizler kardeşçe yaşayıp birbirinize sahip çıktığınızda, başarılı ve mutlu olduğunuzda ise yaralarımız iyileşiyor, acılarımız hafifliyor" sözleriyle öğrencilerin sorumluluğunu dile getirdi.

Gençliğe öğütler ve beklentiler:

Kıyışkan, gençlere öfkeye teslim olmamaları, arkadaşlarına sahip çıkmaları ve anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu. "Bir arkadaşınız düştüğünde elinden tutun. Hiçbir anlaşmazlığın şiddete dönüşmesine izin vermeyin. Gerçek güç, karşınızdakini incitmek değil; öfkenizi yenebilmek, affedebilmek ve birbirinize sahip çıkabilmektir" dedi.

Programda ayrıca Türkiye'nin huzuru ve milletin birliği için Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatları, Millî İstihbarat Teşkilatı ile devletin farklı kademelerinde görev yapan personelin fedakârlığına dikkat çekildi. Kıyışkan, gençlerin bu fedakârlıklara iyi eğitim alarak, tarihlerini öğrenerek ve birbirlerine saygı göstererek karşılık vermeleri gerektiğini söyledi.

Gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz de yaşadıkları tecrübeleri anlatarak vatan sevgisi, fedakârlık, birlik ve dayanışmanın günlük hayattaki karşılığını örneklerle paylaştı. Söyleşide öğrencilerin soruları yanıtlandı ve vatan sevgisinin eğitimde başarı, güzel ahlak ile arkadaşına sahip çıkma yoluyla yaşatılabileceği belirtildi.

Programı sonlandırırken Kıyışkan, millî ve manevi değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti ve "Birbirinizi incitmeyin, birbirinize sahip çıkın. Sizin başarınız bizim gururumuz, mutluluğunuz ise en büyük sevincimizdir" mesajını verdi.

MANİSA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN GAZİLER...

MANİSA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN GAZİLER, GENÇLERE KARDEŞLİK, SAĞDUYU VE DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU. TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MANİSA ŞUBE BAŞKANI GAZİ YUSUF KIYIŞKAN, "BİRBİRİNİZİN CANINI ACITTIĞINIZDA BİZİM YARALARIMIZ YENİDEN KANIYOR. SİZLER KARDEŞÇE YAŞAYIP BİRBİRİNİZE SAHİP ÇIKTIĞINIZDA, BAŞARILI VE MUTLU OLDUĞUNUZDA İSE YARALARIMIZ İYİLEŞİYOR, ACILARIMIZ HAFİFLİYOR" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı
images

Kütahya'da ölçme ve değerlendirme eğitimi: ASİS ve Leiter kursları başladı
images

Kayseri'de gençlere ücretsiz sınav desteği: KAYMEK KPSS ve MEB-AGS kursları
images

Nazilli'de çocuklara ağız sağlığı ve doğru beslenme bilinci aşılanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi

Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı

Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan