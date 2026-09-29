Gençlerin kardeşliği gazilerin yaralarını iyileştirecek

Manisa'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ile gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Programda gaziler, gençlere kardeşlik, sağduyu, çalışkanlık ve dayanışma mesajları verdi.

Gazilik ve tarih bilinci:

Programda Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesi ve gazi unvanı verildiği hatırlatıldı. Gaziler Günü'nün sadece anma olmadığını, vatan uğruna ödenen bedellerin anlaşılmasının ve şehitlerle gazilerin emanetine sahip çıkmanın önem taşıdığı vurgulandı.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan konuşmasında, "Birbirinizin canını acıttığınızda bizim yaralarımız yeniden kanıyor. Sizler kardeşçe yaşayıp birbirinize sahip çıktığınızda, başarılı ve mutlu olduğunuzda ise yaralarımız iyileşiyor, acılarımız hafifliyor" sözleriyle öğrencilerin sorumluluğunu dile getirdi.

Gençliğe öğütler ve beklentiler:

Kıyışkan, gençlere öfkeye teslim olmamaları, arkadaşlarına sahip çıkmaları ve anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu. "Bir arkadaşınız düştüğünde elinden tutun. Hiçbir anlaşmazlığın şiddete dönüşmesine izin vermeyin. Gerçek güç, karşınızdakini incitmek değil; öfkenizi yenebilmek, affedebilmek ve birbirinize sahip çıkabilmektir" dedi.

Programda ayrıca Türkiye'nin huzuru ve milletin birliği için Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatları, Millî İstihbarat Teşkilatı ile devletin farklı kademelerinde görev yapan personelin fedakârlığına dikkat çekildi. Kıyışkan, gençlerin bu fedakârlıklara iyi eğitim alarak, tarihlerini öğrenerek ve birbirlerine saygı göstererek karşılık vermeleri gerektiğini söyledi.

Gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz de yaşadıkları tecrübeleri anlatarak vatan sevgisi, fedakârlık, birlik ve dayanışmanın günlük hayattaki karşılığını örneklerle paylaştı. Söyleşide öğrencilerin soruları yanıtlandı ve vatan sevgisinin eğitimde başarı, güzel ahlak ile arkadaşına sahip çıkma yoluyla yaşatılabileceği belirtildi.

Programı sonlandırırken Kıyışkan, millî ve manevi değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti ve "Birbirinizi incitmeyin, birbirinize sahip çıkın. Sizin başarınız bizim gururumuz, mutluluğunuz ise en büyük sevincimizdir" mesajını verdi.

MANİSA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN GAZİLER, GENÇLERE KARDEŞLİK, SAĞDUYU VE DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU. TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MANİSA ŞUBE BAŞKANI GAZİ YUSUF KIYIŞKAN, "BİRBİRİNİZİN CANINI ACITTIĞINIZDA BİZİM YARALARIMIZ YENİDEN KANIYOR. SİZLER KARDEŞÇE YAŞAYIP BİRBİRİNİZE SAHİP ÇIKTIĞINIZDA, BAŞARILI VE MUTLU OLDUĞUNUZDA İSE YARALARIMIZ İYİLEŞİYOR, ACILARIMIZ HAFİFLİYOR" DEDİ.