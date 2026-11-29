Balıkesir büyükşehir belediye başkanı öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarının başkan ve başkan yardımcılarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa belediyenin ilgi alanlarına denk düşen daire başkanları da katıldı; Akın öğrencilerle tek tek selamlaşıp sohbet etti ve projelerini dinledi.

Topluluk projelerini dinledi:

Gençlerin kültür, sanat, spor, bilim, ulaşım ve sosyal sorumluluk alanlarında geliştirdikleri çalışmalar tek tek ele alındı. Akın, öğrencilerin sunduğu proje ve talepleri not aldı ve girişimlerin belediye desteğiyle nasıl hayata geçirilebileceğini değerlendirmek üzere ilgili daire başkanlarına hızlı çözüm talimatı verdi.

Toplulukların ders ve sınav yoğunluğu arasında sorumluluk alarak proje üretmelerini dikkate değer bulan Akın, gençlerin ortaya koyduğu enerjinin şehrin en büyük gücü olduğunu vurguladı. Bu çerçevede öğrencilerin etkinlik, organizasyon ve gönüllülük çalışmalarına altyapı ve lojistik destek sağlanacağı mesajı verildi.

Belediye desteği ve yol haritası:

Ahmet Akın, Balıkesir'i büyük bir aile olarak gördüklerini belirterek gençlerin bu ailenin değerli fertleri olduğunu söyledi. Belediyenin imkanlarının gençlerin üretkenliğiyle buluşturulmasını istediklerini aktaran Akın, bir fikri olanların belediyenin kapısını çalmaktan çekinmemesini istedi.

Toplantıda Akın, öğrencilere hitaben, Sizlerin hayalleri benim hedefimdir ve gönülde millet, gönülden hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Ayrıca Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği gelecek vurgusunu yaparak, her projenin ve talebin önemsendiğini söyledi.

Belediye yönetimi, öncelikli taleplerin hızla değerlendirilip çözüme kavuşturulması için adımlar atacak. Akın, daire başkanlarının toplantıda hazır bulunmasının amacının sorunlara anında çözüm üretmek ve projelere omuz vermek olduğunu belirtti.

Program sonunda Akın, öğrenci topluluk başkanlarının emek, gayret ve üstlendikleri sorumluluklar için teşekkür etti. Gençlerin şehir yönetiminde daha etkin söz sahibi olmasının teşvik edileceği, ortak etkinlikler ve yeni çalışmalarla iş birliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı, öğrencilerle karşılıklı fikir alışverişi ve belediye yetkililerinin katılımıyla taleplerin not alınması şeklinde son buldu; önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin somut projelere dönüşmesi hedefleniyor.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.