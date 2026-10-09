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Gençlerin sporuna hazır: Bandırma tesislerinde kapsamlı bakım çalışmaları

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde bakım, temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor; hedef gençlere güvenli spor ve eğitim alanı sunmak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gençlerin sporuna hazır: Bandırma tesislerinde kapsamlı bakım çalışmaları

Bandırma'da gençlik ve spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor tesisleri, yurtlar ve eğitim alanlarında bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Birimlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen müdahaleler planlı şekilde uygulanıyor.

Çalışmaların kapsamı:

Tesislerdeki hizmet birimleri ve toplu kullanım alanlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Uygulamalar önceliklere göre şekillendiriliyor ve eksikliklerin giderilmesine odaklanılıyor.

Amaç ve beklenti:

Yürütülen çalışmaların temel hedefi tesisleri daha temiz, güvenli ve düzenli hale getirmek; böylece gençlerin daha iyi ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi ve eğitim faaliyetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi sağlanmak. Yetkililer, bakım ve yenileme çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.

BANDIRMA GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BANDIRMA GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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