Gençlerin teknoloji yolculuğu: Yeşilyurt Genç Meclisi TEKNOFEST'te

Yeşilyurt Genç Meclisi TEKNOFEST ziyareti

Yeşilyurt Belediyesi'nin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde faaliyette bulunan Yeşilyurt Genç Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Gençler, etkinlik süresince teknoloji, bilim, havacılık ve savunma sanayiinde geliştirilen yerli çözümleri yakından görme ve yetkili kişilerden doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

etkinlik alanı ve içerik:

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki öne çıkan organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Festival, 191 bin metrekarelik bir alanda; yarışmalardan hava gösterilerine, teknoloji sergilerinden atölye ve panellere kadar geniş bir program sundu. Genç Meclis üyeleri, festivalde sergilenen güncel projeleri ve uygulamaları yerinde izledi.

gençlerin edinimi ve gözlemler:

Katılımcılar, stantlar ve gösteriler aracılığıyla milli projeler hakkında doğrudan bilgi aldı. Gençler, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi hava araçlarını ve sergilenen teknolojik cihazları inceleyerek uzman görevlilerden teknik bilgiler edindi. Bu temaslar, gençlerin teknoloji ve savunma sanayiine dair farkındalığını artırdı.

Yeşilyurt Genç Meclisi'nin TEKNOFEST ziyareti, gençlerin yeni nesil teknolojileri tanımasına ve geleceğin mesleklerine yönelik bakış açılarını geliştirmesine katkı sağladı. Gençler, festivalin sunduğu gözlem ve deneyimlerin kariyer planlaması ve eğitim tercihlerinde yol gösterici olacağını belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin bilimsel merakını ve inovasyona olan ilgisini canlı tutmada önemli rol oynadığını vurguladı. Genç Meclisi üyelerinin TEKNOFEST gezisi, yerel yönetim desteğiyle gençlere sunulan öğrenme imkanlarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN GENÇLERE TEKNOFEST GEZİSİ